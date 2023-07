West Bengal: पंचायत चुनाव के बाद भी नहीं रुक रही हिंसा, गिनती के दौरान ISF समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प में दो की मौत

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद पश्चिम बंगाल रवाना होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। बीजेपी ने पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद समेत 4 सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया है, जो राज्य में पंचायत चुनाव के मद्देनजर हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी।

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा (Source- Indian Express)

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के घोषित नतीजों के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस अपने वर्चस्व को कायम रखती दिख रही है। राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के अनुसार, बुधवार सुबह आठ बजे तक सत्तारूढ़ टीएमसी ने 63,229 ग्राम पंचायत सीटों में से 34,359 पर जीत दर्ज कर ली है जबकि अन्य 752 पर उसके उम्मीदवार आगे हैं। एसईसी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, भाजपा ने 9,545 सीट पर जीत दर्ज की है और 180 पर उसके उम्मीदवार आगे हैं। कांग्रेस ने 2,498 ग्राम पंचायत सीटों पर जीत दर्ज की है और 72 सीटों पर आगे है। भांगड़-II ब्लॉक की जिला परिषद सीट की गिनती के दौरान आईएसएफ समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प में दो लोगों की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी और उनका बॉडी गार्ड भी घायल हो गये। हालांकि, ISF ने दावा किया कि उनके चार समर्थक मारे गए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में मतगणना केंद्र के बाहर पुलिसकर्मियों और आईएसएफ के समर्थकों के बीच झड़प में दोनों ओर के कई लोग घायल हो गए। वहीं भांगड़ में आईएसएफ और पुलिस के बीच संघर्ष में दो आईएसएफ कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, जबकि रायदिघी में एक टीएसमी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है । Bengal Panchayat Election Result: भांगड़ में हिंसा पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में मतगणना केंद्र के बाहर पुलिसकर्मियों और आईएसएफ (इंडियन सेक्युलर फ्रंट) के समर्थकों के बीच झड़प में दोनों ओर के कई लोग घायल हो गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार देर रात हुई जब आईएसएफ के सदस्यों ने भंगोर में मतगणना केंद्र के बाहर बम फेंके और इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस कर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए रबर की गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले छोड़े। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, उनके बॉडी गार्ड, कई पुलिसकर्मी और आईएसएफ के कुछ सदस्य झड़प में घायल हो गए। Also Read West Bengal: ‘जनादेश नहीं हैं यह नतीजे’, पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद BJP का TMC पर बड़ा हमला, 2018 में क्या रहा था रिजल्ट दो आईएसएफ समर्थकों की मौत रात में जब जिला परिषद सीट की गिनती शुरू हुई, तो आईएसएफ समर्थकों ने भांगड़ में एक मतगणना केंद्र – कंथालिया हाई स्कूल की इमारत को घेर लिया। आईएसएफ ने दावा किया कि उनके उम्मीदवार ने सीट जीत ली लेकिन टीएमसी और प्रशासन ने कहा कि वो हार गए। इसके बाद आईएसएफ समर्थकों ने दोबारा गिनती की मांग की लेकिन प्रशासन ने इनकार कर दिया। इसके बाद आईएसएफ समर्थक कंथालिया मतगणना केंद्र पर आए और देशी बम फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर वहां तैनात पुलिसकर्मियों पर भी गोली चलाई। झड़प में दो आईएसएफ समर्थकों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बढ़त के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों को धन्यवाद दिया था। बनर्जी ने एक बयान में कहा, ‘‘मैं तृणमूल कांग्रेस के प्रति लोगों के प्यार, स्नेह और समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि केवल तृणमूल ही राज्य के लोगों के दिल में रहती है।’’ पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा दरअसल,8 जुलाई 2023 को पश्चिम बंगाल में 74 हजार पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी। इस दौरान जमकर हिंसा हुई और पोलिंग बूथों पर मारपीट, बूथ लूटने और आगजनी करने की घटनाएं सामने आईं थीं। हिंसा में 15 लोगों की मौत हो गयी। इसके बाद 19 जिलों में दोबारा मदतान कराया गया था। इस दौरान प्रत्येक बूथ पर राज्य पुलिस साथ केंद्रीय बल के जवान मौजूद थे।

