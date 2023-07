Live

West Bengal Panchayat Election Live: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जानिए पल-पल के अपडेट्स

West Bengal Panchayat Election Live: यह चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है।

हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए हैं। (Photo: ANI)

पश्चिम बंगाल में कई दिनों की हिंसा के बाद पंचायत चुनाव के नतीजे केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच आज को घोषित किए जाएंगे। यह चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सभी मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती होगी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 8 जुलाई को मतदान के दौरान हुई हिंसा और बूथ पर कब्जा करने की घटनाओं के बाद बंगाल के 19 जिलों के 696 बूथों पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को फिरसे मतदान का आदेश दिया गया था। जिसमें शाम 5 बजे तक 69.85 वोटिंग हुई। सोमवार को हुई ताजा हिंसा में चार लोगों के मारे जाने की खबर है। जिससे 8 जून के बाद से राजनीतिक हिंसा में मरने वालों की संख्या 42 हो गई है। Live Updates 08:10 (IST) 11 Jul 2023 West Bengal Panchayat Election Live: राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों के तैनाती के बीच घोषित किए जाएंगे नतीजे नारायणतला रामकृष्ण विद्या मंदिर, दक्षिण 24 परगना के मतगणना केंद्र पर सुरक्षा तैनात की गई है। हिंसा के मद्देनजर नतीजे केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच आज को घोषित किए जाएंगे। https://twitter.com/ANI/status/1678568862978281472 08:07 (IST) 11 Jul 2023 West Bengal Panchayat Election Updates: वोटिंग पूरी होने के बाद भी बरकरार रहा तनाव, कूच बिहार में भाजपा नेता पर हमला सोमवार शाम को वोटिंग पूरी होने के बाद से बंगाल के कई हिस्सों में गहमा-गहमी का माहौल रहा। कूच बिहार के दिनहाटा हाई सेकेंडरी स्कूल में मतगणना केंद्र पर जाने को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर भाजपा नेता अजय रॉय पर हमला किया। https://twitter.com/ANI/status/1678512701071294469