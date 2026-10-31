Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद और बहस शुरू हो गई है, क्योंकि राज्य की सुवेंदु सरकार ने सरकारी स्कूलों में नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों के सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने पर पूरी तरह से रोक लगाने का कड़ा फैसला किया है।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नबान्न में हुई कैबिनेट बैठक के बाद इस बात की आधिकारिक घोषणा की है कि यह नियम केवल भविष्य में आने वाले नए शिक्षकों पर लागू होगा और पहले से राजनीति या इस पेशे से जुड़े मौजूदा शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया है।

सरकार ने इस नए प्रावधान को स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) की आधिकारिक भर्ती प्रक्रिया के नियमों में शामिल कर लिया है, ताकि आने वाले समय में शिक्षण कार्य और राजनीतिक गतिविधियों को पूरी तरह से अलग रखा जा सके।

सरकार के इस कदम का समर्थन

राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने सरकार के इस फैसले का पुरजोर समर्थन किया है, जिनका खुद का ताल्लुक उत्तर बंगाल के एक स्कूल में शिक्षक रहने से रहा है। उनका तर्क है कि जो लोग सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह अपने इस शिक्षक पेशे को छोड़ देना चाहिए, जैसा कि देश के कई अन्य राज्यों में भी नियम लागू है।

इस बीच, RSS से जुड़े अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह विचार लंबे समय से चल रहा था और अब जाकर इसे सेवा नियमों का हिस्सा बनाया गया है, जो शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था के हित में एक सराहनीय और जरूरी कदम है।

शिक्षक संगठनों और विपक्षी दलों ने उठाए गंभीर सवाल

सरकार के इस ऐलान के बाद से राजनीतिक गलियारों में विरोध के स्वर भी तेज हो गए हैं और कई प्रमुख शिक्षक संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। वाम समर्थित ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन और अन्य संगठनों का कहना है कि इससे शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर आंच आएगी, साथ ही यह स्पष्ट नहीं है कि सहायता प्राप्त स्कूलों के गैर-सरकारी शिक्षकों पर यह कैसे लागू होगा।

इसके अलावा, कांग्रेस और सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले को पूरी तरह एकतरफा और अलोकतांत्रिक करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने और बुनियादी ढांचे को सुधारने जैसे असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विवादित फैसले ले रही है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की पुलिस अधिकारियों को दी गई चेतावनी के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अभिषेक बनर्जी के बयान पर विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने पलटवार करते हुए उन पर निशाना साधा। उन्होंने अभिषेक को ‘क्लास 12 पास चार्टर्ड माफिया’ बताते हुए कहा कि उनकी अकड़ और अहंकार बहुत ज्यादा है। ऋतब्रत ने राज्य सरकार से अभिषेक के बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने की मांग भी की। पढ़िए पूरी खबर…