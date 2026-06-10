पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रियों के बीच में विभाग बांट दिए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास गृह और पहाड़ी मामलों का विभाग के अलावा भूमि और भूमि सुधार विभाग, शरणार्थी राहत और पुनर्वास विभाग भी रखा है।
बंगाल बीजेपी के पूर्व प्रमुख दिलीप घोष पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अलावा कृषि विपणन विभाग संभालेंगे। निशीथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास विभाग और जल संसाधन विभाग दिया गया है।
पश्चिम बंगाल में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला
10 जून 2026 की विभाग आवंटन अधिसूचना के आधार पर
19
कैबिनेट मंत्री
3
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
19
राज्य मंत्री
कैबिनेट मंत्री
|मंत्री
|विभाग
|शुभेंदु अधिकारी
|गृह एवं पर्वतीय मामले, भूमि एवं भूमि सुधार, शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य सहित अन्य विभाग
|निशीथ प्रमाणिक
|उत्तर बंगाल विकास, जल संसाधन जांच एवं विकास
|अशोक कीर्तानिया
|खाद्य एवं आपूर्ति, सहकारिता
|दिलीप घोष
|पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि विपणन
|क्षुदिराम टुडू
|आदिवासी विकास, अल्पसंख्यक मामले एवं मदरसा शिक्षा
|अग्निमित्रा पॉल
|शहरी विकास एवं नगर निकाय
|दीपक बर्मन
|स्कूल शिक्षा, आवास, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यम एवं वस्त्र
|तापस रॉय
|उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम, सार्वजनिक उपक्रम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण, गैर-परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा
|डॉ. शंकर घोष
|संसदीय कार्य, पर्यटन
|मनोज कुमार उरांव
|वन एवं पर्यावरण
|अर्जुन सिंह
|श्रम एवं परिवहन
|गौरी शंकर घोष
|पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं पुस्तकालय सेवाएं
|जगन्नाथ चट्टोपाध्याय
|उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास
|स्वपन दासगुप्ता
|वित्त
|डॉ. कल्याण चक्रवर्ती
|सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी
|डॉ. शरदावत मुखर्जी
|स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
|अरूप कुमार दास
|सिंचाई एवं जलमार्ग
|अजय कुमार पोद्दार
|लोक निर्माण विभाग
|सिद्धु कुमार मंडल
|कृषि
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
|मंत्री
|विभाग
|मालती रावा रॉय
|महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार, कार्यक्रम निगरानी
|राजेश महाता
|पशु संसाधन विकास एवं मत्स्य
|डॉ. इंद्रनील खान
|युवा सेवा एवं खेल, उपभोक्ता मामले
राज्य मंत्री
|मंत्री
|विभाग
|जॉयेल मुर्मू
|आदिवासी विकास, सिंचाई एवं जलमार्ग
|डॉ. हरे कृष्ण बेरा
|उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास
|आनंदमय बर्मन
|परिवहन एवं वित्त
|अशोके डिंडा
|कृषि विपणन, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यम एवं वस्त्र
|नदियार चंद बौरी
|लोक निर्माण, पिछड़ा वर्ग कल्याण
|बिशाल लामा
|गृह एवं पर्वतीय मामले, अल्पसंख्यक मामले एवं मदरसा शिक्षा
|संतनु प्रमाणिक
|खाद्य एवं आपूर्ति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
|मौमिता बिस्वास मिश्रा
|उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी
|उमेश राय
|संसदीय कार्य, शहरी विकास एवं नगर निकाय
|पूर्णिमा चक्रवर्ती
|सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन
|कौशिक चौधरी
|स्कूल शिक्षा, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं
|भास्कर भट्टाचार्य
|लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एवं श्रम
|दिबाकर घरामी
|सहकारिता, वन एवं पर्यावरण
|अमिया किस्कू
|खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी, कृषि
|कल्पिता माजी
|आवास
|गर्गी दास घोष
|ऊर्जा एवं गैर-परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा
|बिराज बिस्वास
|कानून, न्याय एवं उत्तर बंगाल विकास
|दीपंकर जाना
|भूमि एवं भूमि सुधार, शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास, सुंदरबन मामले
|सुमना सरकार
|स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
स्रोत: पश्चिम बंगाल सरकार, गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग की 10 जून 2026 की अधिसूचना