दो राज्यों की हिंसा कैसे बन गई सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा? पीएम से लेकर सीएम तक को मैदान में कूदना पड़ा

इस समय देश में दो राज्यों की हिंसा चर्चा का विषय बनी हुई है। मणिपुर हिंसा ने इस समय प्रशासन पर कई सवाल उठा रखे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल ने पूरे देश को हैरान कर दिया है।

पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी

2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, मुद्दों की तलाश सभी पार्टियों द्वारा शुरू कर दी गई है। जल्द से जल्द किसी नेरेटिव को सेट करा प्रयास है, उसी प्रयास में अब कानून व्यवस्था एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आता दिख रहा है। इस समय देश में दो राज्यों की हिंसा चर्चा का विषय बनी हुई है। मणिपुर हिंसा ने इस समय प्रशासन पर कई सवाल उठा रखे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। इस समय मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, बंगाल में टीएमसी के पास सत्ता है यानी कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दो पार्टियों के बीच में आर-पार वाली स्थिति चल रही है। मणिपुर पर सवाल उठाया जाता है तो बंगाल की हिंसा याद दिलाई जा रही है। बंगाल की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई जाती है तो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को याद करवाया जा रहा है। यानी कि चुनावी मौसम में इन दो राज्यों ने देश की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बंगाल हिंसा पर काफी खुलकर बोला। जिस अंदाज में उनकी तरफ से वार किया गया, ये बताने के लिए काफी रहा कि चुनावी मौसम में सिर्फ निशाना साधने पर जोर नहीं है, बल्कि वहां की जनता को भी सच्चाई का आईना दिखाने का प्रयास है। पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी ने बंगाल में खूनी खेल खेला है। बंगाल में बिंसा को विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस सबके बावजूद भी हमे बंगाल की जनता का पूरा प्यार मिला है। लेकिन जब हमारे प्रत्याशी जीत गए तो उन्हें जुलूस निकालने तक की अनुमति नहीं, उन पर हमला कर दिया जाता है। इसे ही कहते हैं टीएमसी की राजनीति।

Follow us on



instagram

telegram