पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के हलीशहर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बिरजू कोओट की कांचरापारा में पुलिस हिरासत में मौत ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। इसी बीच उनके घर टीएमसी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परिवार से मुलाकात करने पहुंची, जहां नाराज लोगों ने ममता बनर्जी की गाड़ी पर हमला कर दिया।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, पूर्व सीएम ममता बनर्जी का काफिला उत्तर 24 परगना के हलीशहर में जैसे ही पहुंचा वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। ममता बनर्जी अपने दिवंगत कार्यकर्ता बिरजू केओट के परिवार से मिलने जा रही थीं। बताया जा रहा कि प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, पानी की बोतलें और जूते फेंके और स्थानीय पुलिस पर हिरासत में मौत के आरोप लगाते हुए नारे लगाए।

हम सब मारे जा सकते थे- ममता बनर्जी

घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमले पर बात करते हुए कहा, “मेरे को बड़े-बड़े पत्थर मारे गए। बाहर से आए हुए कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस के सामने ही मेरी कार पर हमला किया। गाड़ी पर हमला इतना जबरदस्त था कि अगर कार की खिड़कियां खुली होतीं, तो मेरा सिर फट जाता। हम सब मारे जा सकते थे। यह सब पुलिस के सामने हुआ। मैंने पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। यह क्या हो रहा है? पुलिस बीजेपी को सुरक्षा दे रही है।”

#WATCH | Barrackpore: Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee says, "Large stones were hurled at my car by anti-social elements,right in front of the police. The attack on the vehicle was so severe that if the windows had been open, my head would have been split open.… pic.twitter.com/PIdFM1Oxcr — ANI (@ANI) August 9, 2026

ममता बनर्जी ने मृतक बिरजू केओट के परिवार से मुलाकात करने पहुंची थी। बिरजू केओट की हलीशहर पुलिस की कस्टडी में एक रात बिताने के बाद मौत हो गई थी। परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कस्टडी में बिरजू केओट के साथ मारपीट की गई थी।

क्यों पुलिस ने बिरजू को हिरासत में लिया था?

बताया जा रहा कि बिरजू को हलीशहर पुलिस थाने में शुक्रवार को जबरन वसूली और भ्रष्टाचार सहित कई आरोपों में पकड़ा गया था। जहां पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही तृणमूल सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को मृतक तृणमूल कार्यकर्ता के घर उनके परिवार से मिलने पहुंचीं। उनके काफिले के पहुंचते ही स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि कुछ स्थानीय लोगों ने ममता की गाड़ी पर कीचड़ और जूते फेंके। साथ ही ‘चोर, चोर’ के नारे भी लगाए गए। इस घटना के चलते हलीशहर में तनावपूर्ण माहौल बन गया।

कार पर फेंके गए कीचड़

#Breaking – Now Mamata Banerjee is the target of public anger! Mud and shoes were thrown at her car in Halishahar, and slogans of "thief-robber queen" were raised. pic.twitter.com/tHhvpoGRyY — NEWS WALA (@NEWSWALApy) August 9, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में लोग ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाते नजर आए और एक व्यक्ति ने कार पर कुछ फेंका।

यह भी पढ़ें: ‘सरकार भी खुद बनाना चाहते है और विपक्ष भी’, BJP पर भड़कीं ममता बनर्जी, बोली- मैं कुर्सी नहीं, लोगों की परवाह करती हूं

कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए पुलिस, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में इसके खिलाफ देशभर में व्यापक जनाक्रोश देखने को मिलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें