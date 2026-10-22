पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक 35 साल के भाजपा समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि बुधवार शाम को इंग्लिश बाजार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रामकेली इलाके में समीर घोष पर पहले धारदार हथियारों से हमला किया गया और फिर उन्हें दो गोलियां मारी गईं।

स्थानीय लोगों ने दावा किया कि समीर घोष की हत्या विरोधी राजनीतिक पार्टी के समर्थक लोगों ने की। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद इलाके में दो ग्रुप के बीच झड़प हो गई। जिसमें कम से कम छह लोग घायल हो गए। घायलों को मालदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या के कारणों और इसके पीछे कौन है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सूचना मिलने के बाद जिले के उच्च अधिकारी बुधवार रात घटनास्थल पर पहुंचे। वे हत्या के कारणों, इसमें शामिल लोगों और क्या इस घटना के पीछे कोई पूर्व नियोजित साजिश थी, इसकी जांच कर रहे हैं।

परिवार का आरोप है कि विजय दशमी के दिन, जब पूरा इलाका मूर्ति विसर्जन में व्यस्त था, कुछ बदमाशों ने समीर घोष के घर में घुसपैठ की। परिवार का दावा है कि उस समय समीर घर में अकेले थे। आरोपियों ने धारदार हथियार से उन पर वार करने के बाद उन्हें करीब से गोली मार दी। बताया जाता है कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। समीर के भाई का दावा है कि भाजपा से जुड़े होने के कारण उन्हें लंबे समय से कई तरह की धमकियां मिल रही थीं। उन पर इलाका छोड़ने का दबाव भी डाला गया था, लेकिन डर के मारे समीर ने घर नहीं छोड़ा।

परिवार ने तृणमूल पर आरोप लगाए

मृतक भाजपा कार्यकर्ता के परिवार का आरोप है कि स्थानीय तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बदमाशों ने हत्या की है। समीर के भाई का दावा है कि आरोपियों के तृणमूल से संबंध हैं और हत्या की योजना लंबे समय से बनाई जा रही थी। हालांकि, स्थानीय तृणमूल नेतृत्व ने परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने अभी तक इस घटना के राजनीतिक संबंध की पुष्टि नहीं की है। सभी पहलुओं की जांच के बाद मामला सुलझाया जा रहा है।

विजय दशमी की रात हुए निर्मम हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस स्थिति पर नजर रखे हुए है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ शुरू हो गई है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि समीर घोष की हत्या किसने की, उसे निशाना क्यों बनाया गया और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक दुश्मनी है।

‘विपक्ष की बेंच पर बैठे 64 विधायक मेरे पक्ष में हाथ उठाने का इंतजार कर रहे’, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किया दावा

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को दावा किया कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में 275 विधायकों का समर्थन मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुने गए 64 विधायक भी उनका समर्थन करेंगे। पढ़ें पूरी खबर।