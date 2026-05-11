पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपने पहला फैसला लिया है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने फैसले में बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन मुहैया कर दी है। विभाग आज से जमीन का ट्रांसफर शुरू कर देगा।

आगे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सभी मतदाताओं, चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बलों, पुलिस, पर्यवेक्षकों और सभी राजनीतिक दलों का आभार प्रकट किया। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना समेत पीएम की अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त किया

मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं सभी मतदाताओं, चुनाव आयोग (EC), केंद्रीय बलों, पुलिस, पर्यवेक्षकों और सभी राजनीतिक दलों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे संघर्ष के दौरान जिन 321 लोगों की जान चली गई, उनके संबंध में: यदि उनके परिवार चाहें, तो सरकार एक जाँच शुरू करेगी।”

शुभेंदु सरकार का पहला फैसला

शुभेंदु ने कहा, “आज हमारी पहली कैबिनेट बैठक में, हमने BSF को जमीन ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। विभाग के पास अभी मौजूद जमीन को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अगले 45 दिनों के भीतर इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक बार यह काम पूरा हो जाने पर, BSF सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लेगी, और अवैध घुसपैठ की मौजूदा समस्या का समाधान बहुत कम समय में हो जाएगा।”

#WATCH | Howrah: West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari says, "In our very first Cabinet meeting today, we have taken the decision to transfer the land to the BSF. The process of transferring this land commences today. It will be transferred to the MHA within the next 45… pic.twitter.com/vkVGBLKqkV — ANI (@ANI) May 11, 2026

आगे कहा,”बंगाल में ‘आयुष्मान भारत’ योजना शुरू होगी। ‘जन आरोग्य योजना’ और प्रधानमंत्री की अन्य योजनाएँ भी यहाँ लागू की जाएँगी।” इसमें PM जन आरोग्य, PM किसान बीमा, PM श्री, विश्वकर्मा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला समेत सभी केंद्रीय योजनाओं में राज्य को सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा।

साथ ही शुभेंदु सरकार ने प्रशासनिक सुधार के लिए फैसला लिया कि IAS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। राज्य को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अनुरूप पूरी तरह किया जाएगा।

इधर युवाओं तोहफा देते हुए सरकारी नौकरी की अधिकतम आयु सीमा 5 साल बढ़ाई है। साथ ही जनगणना के मद्देनजर गृह मंत्रालय के 16 जून 2025 के जनगणना निर्देश को तुरंत लागू किया गया। ममता बनर्जी सरकार ने इसे रोक रखा था।

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पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजु दत्ता ने IPAC और अपने ही पार्टी के नेतृत्व को कठघरे में खड़ा कर दिया है। टीएमसी से निलंबित नेता रिजु दत्ता ने IPAC पर भ्रष्टाचार और पार्टी पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाए हैं कि उनके रहते यह कैसे हुआ। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें