पश्चिम बंगाल में उत्तरी कोलकाता के चोरबागन सार्वजनीन इलाके में दुर्गा पूजा के दौरान एक घटना घट गई है। शनिवार को भारी भीड़ के कारण यहां आए लोग परेशान हो गए और भगदड़ जैसे हालात बन गए। इसकी वजह से कम से कम 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें कोलकाता मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कई लोग बेहोश हो गए, कुछ लोगों को बाइक पर ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंच गए हैं।

सरकार ने जारी किया टोल-फ्री नंबर

बताया जा रहा चोरबागन सार्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल में हुई दुर्घटना के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने हादसे से जुड़ी जानकारी के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की है। ये टोल-फ्री नंबर 18003455678 और 03322141310 है। घटना से जुड़ी जानकारी के लिए प्रभावित लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

Kolkata, West Bengal: Visuals from Calcutta Medical College following the stampede-like situation at the Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal pic.twitter.com/UnVbC96CXV — IANS (@ians_india) October 17, 2026

एक प्रत्यक्षदर्शी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, “कई लोग बेहोश हो गए; कुछ लोगों को मोटरसाइकिलों पर ले जाया जा रहा था। मैंने अपने आस-पास यही सब होते देखा—जब लोग बेहोश हुए, तो उन्हें बाइकों पर ले जाया गया। यह सब हुआ, और वहाँ भारी भीड़ भी थी।”

पुलिस ने पंडाल में लोगों के जाने पर लगाई रोक

मिली जानकारी के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद कोलकाता पुलिस ने लोगों को चोरबगान सार्वजनीन पूजा पंडाल में जाने से रोक दिया। कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, घायल हुए कई लोगों को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया।

ममता बनर्जी ने जताया दुख

घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “चोर बागान पूजा पंडाल में हुई भगदड़ के बारे में सुनकर झटका लगा है और मैं इससे दुखी हूं। मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करूंगी कि सभी घायल लोग जल्द स्वस्थ हो जाएं और उनके परिवारों को इसे कठिन समय में शक्ति और साहस मिले।”

Deeply shocked and saddened to learn about the stampede at the Chore Bagan Puja Pandal.



I pray to Maa Durga for the speedy recovery of all those injured and for strength and courage for their families during this difficult time. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 17, 2026

एएनआई के बात करते हुए TMC विधायक कुणाल घोष ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा, “उत्तरी कोलकाता के चोर बागान पूजा में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। वहां मौजूद कुछ श्रद्धालुओं को मेडिकल कॉलेज ले जाने का काम चल रहा है। यह घटना कैसे या क्यों हुई, इस पर बाद में बात की जा सकती है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। हम पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं; हमारे कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। हम पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। पंडाल के अंदर अभी भी राहत और बचाव कार्य किए जाने की जरूरत है। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पूजा के समय यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।”

पंडाल के थीम ने खींचा था ध्यान

इस साल, चोरबगान सार्वजनीन ने अपनी थीम ‘अरोब’ (Arob) के कारण सबका खास ध्यान खींचा है। अंग्रेजी में इसका अर्थ ‘ध्वनि से परे’ (Beyond Sound) होता है।

इससे पहले, कोलकाता के कई पूजा पंडालों को भारी भीड़ और भगदड़ जैसी स्थितियों के कारण बंद करना पड़ा था। देशप्रिया पार्क, श्रीभूमि और कल्याणी के दुर्गा पूजा पंडालों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी।