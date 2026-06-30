पश्चिम बंगाल के हल्दिया स्थित रिफाइनरी में मंगलवार को नेफ्था ले जाने वाली पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद कई कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। यह घटना सुबह 4:00 से 4:30 के बीच हुई। भीषण आग लगने से 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, आग सबसे पहले रात करीब 2:45 बजे देखी गई। इसके बाद यह तेजी से फैलते हुए हल्दिया नगर पालिका के वार्ड संख्या 13 स्थित चिरंजीबपुर इलाके तक पहुंच गई और कई घर इसकी चपेट में आ गए। आग पर काबू पाने के लिए 12 दमकल गाड़ियों को मौके पर तैनात किया गया।

पांच लोगों को अस्पताल किया गया रेफर

घायलों को बचाकर हल्दिया उप-मंडलीय अस्पताल ले जाया गया। इनमें से पांच लोगों को बाद में तमलुक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया। दो लोगों की हालत गंभीर बताई गई। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारी ने कहा, “इलाके को सुरक्षित कर लिया गया है और आग बुझाने का काम जारी है। घटना के वास्तविक कारण का पता विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।”

अधिकारियों ने बताया कि आग की वजह से घटनास्थल के पास रेलवे के ओवरहेड उपकरण भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिससे रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

घटना के बाद रिफाइनरी परिसर में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

VIDEO | West Bengal: A massive fire broke out suddenly in naphtha-carrying pipeline at the Haldia Refinery between 4.00-4.30 AM on Tuesday. Several workers were reportedly injured in the incident. More details are awaited.#Haldia #Fire



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/Nz7uHdlIgS — Press Trust of India (@PTI_News) June 30, 2026

अप्रैल में राजस्थान की रिफाइनरी में भी लगी थी आग

20 अप्रैल 2026 को राजस्थान के पचपदरा में स्थापित देश की सबसे बड़ी HPCL की ऑयल रिफाइनरी की एक यूनिट में अचानक आग लग गई थी। आग लगने के बाद रिफाइनरी से धुंए के तेज गुबार उठाने लगे उसके बाद कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम को चालू कर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया और अग्निशमन टीम और कंपनी के विशेषज्ञों की घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।