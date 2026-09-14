पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार राज्य में कई सड़कों, पुलों और सार्वजनिक जगहों के नाम बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इनमें कोलकाता की तीन प्रमुख सड़कें भी शामिल हैं जिनके नाम कम्युनिस्ट नेताओं- व्लादिमीर लेनिन, कार्ल मार्क्स और हो ची मिन्ह के नाम पर रखे गए थे।

कार्तिक महाराज के नाम से मशहूर स्वामी प्रदीप्तानंद इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे।

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि यह समिति दुर्गा पूजा के बाद अपनी पहली बैठक बुला सकती है।

इस बैठक में कोलकाता की सड़कों के नाम बदलने के प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि नामों में कोई भी बदलाव समिति की सिफारिशों के आधार पर ही किया जाएगा।

कौन-कौन शामिल हैं समिति में?

समिति के सदस्यों में मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार सुब्रत गुप्ता और कोलकाता नगर निगम की आयुक्त स्मिता पांडे शामिल हैं।

कार्तिक महाराज ने पत्रकारों से कहा, ”हो ची मिन्ह सरणी, लेनिन सरणी और कार्ल मार्क्स सरणी के नाम बदले जाएंगे। अन्य सड़कों के नाम बदलने के प्रस्ताव भी मिले हैं।” कार्तिक महाराज ने कहा कि समिति की सिफारिशें बाद में राज्य की विधानसभा को भेजी जाएंगी।

पश्चिम बंगाल विशेषकर कोलकाता में सरणी शब्द का इस्तेमाल सड़क मार्ग या एवेन्यू के लिए किया जाता है।

केएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष रहे रॉय ने लेनिन सरणी का नाम बदलकर गणितज्ञ और भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष देबप्रसाद घोष के नाम पर रखने का सुझाव दिया। रॉय ने यह भी सुझाव दिया कि खिदिरपुर में कार्ल मार्क्स सरणी का नाम बंगाली कवियों माइकल मधुसूदन दत्त या रंगालाल बंद्योपाध्याय के नाम पर रखा जा सकता है क्योंकि वे इस इलाके से जुड़े रहे हैं।

हो ची मिन्ह सरणी के लिए रॉय ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम प्रस्तावित किया है।

लेनिन की मूर्ति हटाने की मांग

केएमसी अधिकारी ने बताया कि रॉय ने जवाहरलाल नेहरू रोड और सिद्धो-कान्हू डहर के चौराहे पर लगी लेनिन की मूर्ति को हटाने की भी मांग की और सुझाव दिया कि शहर की किसी अहम सड़क का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर रखा जाए। लेनिन सरणी को पहले धर्मतला स्ट्रीट के नाम से जाना जाता था और 1970 में लेनिन की जन्म शताब्दी समारोह के दौरान इसका नाम बदला गया था। अगले साल सर्कुलर गार्डन रीच रोड का नाम बदलकर कार्ल मार्क्स सरणी कर दिया गया।

तथागत रॉय ने सुझाव दिया कि मुस्लिम हस्तियों के नाम वाली कुछ जगहों का नाम बदलकर राष्ट्रवादी मुस्लिमों के नाम पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कोलकाता के पास बारासात में ‘टीटुमीर’ नामक बस अड्डे के लिए लेखक काजी अब्दुल वदूद, शिक्षाविद बेगम रुकैया और लेखक एस. वाजेद अली के नामों का सुझाव दिया।

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