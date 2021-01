भले ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त हों लेकिन राजनीतिक उठा पटक का दौर बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके अपने ही साथी छोड़ते जा रहे हैं। पहले ममता के विश्वस्त सिपहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी ने उनका साथ छोड़ा तो अब वनमंत्री राजीव बनर्जी ने तृणमूल का दामन छोड़ दिया। राजीव तीसरे मंत्री हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी और लक्ष्मी रतन शुक्ला भी मंत्री पद छोड़ चुके हैं। इसके अलावा तृणमूल के करीब 16 विधायक पार्टी से इस्तीफ़ा दे चुके हैं।

राज्य सरकार के वनमंत्री राजीव बनर्जी ने ममता बनर्जी को लिखे अपने इस्तीफ़ा पत्र में कहा है कि मुझे यह बताते हुए बेहद खेद हो रहा है कि आज 22 जनवरी 2021 को मैं अपने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इस्तीफा देने के बाद राजीव बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं अपने ऊपर हो रहे निजी हमले से बेहद ही दुखी था। मुझे मानसिक तौर पर परेशान भी किया गया जिस वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ा। हालाँकि राजीव बनर्जी ने कहा कि मुझे ऐसा करते हुए बेहद दुःख भी हो रहा है। इसके अलावा राजीव ने ममता बनर्जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इतने वर्षों तक मेरा मार्गदर्शन करने के लिए उनका शुक्रिया।

#UPDATE: Governor Jagdeep Dhankhar accepts the resignation of Rajib Banerjee who stepped down as the Forest Minister of the state. https://t.co/w5XoS2nvjq

— ANI (@ANI) January 22, 2021