बंगाल: अवैध पटाखा फैक्ट्री मेंं जोरदार धमाका, 5 लोगों ने गंवाई जान, कई घायल

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। उस धमाके में अब तक पांच लोगों की मौत हो गई है।

बंगाल की अवैध फैक्ट्री में ब्लास्ट (ANI)

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। उस धमाके में अब तक पांच लोगों की मौत हो गई है। कई लोग बुरी तरह जख्मी भी बताए जा रहे हैं जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अभी तक धमाके का कारण साफ नहीं हुआ है, लेकिन तबाही बड़े स्तर पर हुई है। असल में एक धमाके की वजह से पटाखा फैक्ट्री की बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई और सब जगह मलवा फैल गया। उस मलबे में ही कई लोगों की दबने से मौत हो गई। अभी तक पांच शव मिल चुके हैं, ऐसे में पुलिस द्वारा इतना ही आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन कई क्योंकि बुरी तरह घायल हैं, ऐसे में मौत का आंकड़ा कुछ बढ़ भी सकता है। अभी के लिए पुलिस ने मौके पर पहुंच अपनी जांच शुरू कर दी है। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब बंगाल में इस तरह के धमाके हुए हों। कभी राजनीतिक हिंसा की वजह से जमीन पर तनाव की स्थिति बन जाती है तो कभी अवैध फैक्ट्रियां विवाद का विषय बनती हैं। इस बार एक अवैध पटाखा फैक्ट्री ने पांच लोगों की जान ली है। मृतकों के परिजन मातम से पसरे हुए हैं, उनका रो-रो कर बुरा हाल है। घायलों को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहां भी कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। अभी तक बंगाल सरकार या सीएम ममता बनर्जी ने इस हादसे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मौके पर कुछ अधिकारी जरूर पहुंचे हुए हैं।

