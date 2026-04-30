West Bengal Exit Polls 2026 Today’s Chanakya: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए रिकॉर्ड मतदान हो चुका है और अब सभी को नतीजों का इंतजार है। इससे पहले बुधवार शाम को ज्यादातर एग्जिट पोल्स सामने आ गए। आज टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल भी सामने आया। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 192 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। इसमें तृणमूल कांग्रेस को 100 सीटों की ही भविष्यवाणी की गई है।

टुडेज़ चाणक्य के 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के सीट अनुमान के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी को करीब 48% वोट मिल सकते हैं और लगभग 192 सीटें (थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकती हैं) मिल सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस को करीब 38% वोट मिल सकते हैं और लगभग 100 सीटें मिल सकती हैं। जबकि अन्य सभी दलों को मिलाकर 14% वोट मिलने का अनुमान है।

बाकी एग्जिट पोल्स में क्या अनुमान लगाया गया?

मैट्रिज के एग्जिट पोल में ममता की पार्टी को 125 से 140 और भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। चाणक्य स्ट्रैटीज ने तृणमूल कांग्रेस को 130 से 140 और बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। चाणक्य स्ट्रैटीज ने टीएमसी को 130 से 140 और बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया है।

प्रजा पोल ने टीएमसी को 85 से 110 और भारतीय जनता पार्टी को 178 से 200 सीटें मिलने की बात कही है। वहीं, पी-मार्क के एग्जिट पोल में टीएमसी को 118 से 138 और बीजेपी को 150 से 175 और सीटें दी गई हैं। पोल डायरी ने टीएमसी को 99 से 127 और भारतीय जनता पार्टी को 142 से 171 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है।

जहां, पांच एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जता रहे हैं, वहीं पीपल्स पल्स और जनमत ने ममता बनर्जी की सरकार की वापसी का अनुमान जताया है। पीपल्स पल्स ने तृणमूल कांग्रेस को 177 से 187 और भारतीय जनता पार्टी को 95 से 110 सीटें मिलने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी को एक से तीन सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जनमत के एग्जिट पोल में टीएमसी की सरकार की वापसी का अनुमान लगाया गया है। टीएमसी 195-205, भाजपा 80-90, कांग्रेस ​​1-3 सीटों की भविष्यवाणी की है।

पश्चिम बंगाल के नतीजे कब घोषित होंगे?

पश्चिम बंगाल विधानसभा की सभी 294 सीटों पर दो चरणों में मतदान हुआ और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक सीधा मुकाबला बन गए हैं।

साल 2021 में क्या रहे नतीजे?

पश्चिम बंगाल के 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 294 में से 215 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 2016 के चुनाव में तीन से बढ़कर 77 हो गई। वामपंथी दल 2021 के चुनाव में एक भी सीट जीतने में नाकाम रहे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली।

पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल पर क्या बोले अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, “पिछली बार एग्जिट पोल में ये अयोध्या में ही कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे। अयोध्या में 400 पार कह रहे थे और अयोध्या में ही हार गए। यानी कि एग्जिट पोल का कोई भी भरोसा नहीं है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि इन्होंने पुलिस के माध्यम से बड़ी बेईमानी की है।” पढ़ें पूरी खबर…