पश्चिम बंगाल में हाल ही में मतदाता सूची की जांच पड़ताल के दौरान 60 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए गए थे। चुनाव आयोग ने इसकी जांच के बाद अब अंतिम फैसला लिया है और 27 लाख लोगों के नाम पूरी तरह हटा दिए गए हैं। इसका मतलब है कि करीब आधे लोगों (लगभग 45%) के नाम अब लिस्ट में नहीं हैं।

चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह जानकारी पहली बार दी। द इंडियन एक्सप्रेस ने इन 27 लाख लोगों में से कुछ से बात की। इनमें एक मजदूर, एक वकील, एक कॉलेज कर्मचारी और एक गृहिणी भी शामिल थे। ये सभी लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाल चुके थे, लेकिन इस बार शायद वोट नहीं डाल पाएंगे। कई लोग इस मामले में ट्रिब्यूनल से मदद मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वे वोट नहीं डाल पाए, तो इससे उनकी जिंदगी पर कई तरह के नकारात्मक असर पड़ सकते हैं।

पेशे से मिस्त्री और आसनपारा गांव निवासी 42 वर्षीय अंटू शेख (Antu Sheikh) दिल्ली, चेन्नई और ओडिशा समेत देश के कई हिस्सों में काम कर चुके हैं। उनके छह भाई-बहन वोटर लिस्ट में हैं, लेकिन अंटू और उनकी बड़ी बहन लालमोनी खातून के नाम हटाए गए। अंटू ने बताया कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और पहले भी वोट दिया था।

कहा – “सुनवाई के लिए हमें 24 फरवरी को भगबंगोला हाई स्कूल के मैदान में बुलाया गया। पहले हमें ‘छह या अधिक बच्चे’ की श्रेणी में नोटिस दिया गया। मेरी बहन और मैंने अपने पिता की मृत्यु प्रमाणपत्र समेत सारे दस्तावेज जमा किए। हमारे पास 1948 से जमीन के रिकॉर्ड भी हैं। फिर भी हमारे नाम हटा दिए गए।” उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे विरोध करेंगे तो पुलिस उन्हें जेल में डाल सकती है। “मैंने कल ही ऑनलाइन ट्रिब्यूनल में अपील की। मैं गांव में हूं लेकिन वोट नहीं कर सकता। मुझे डर है कि बिना वोटर कार्ड के मुझे काम नहीं मिलेगा क्योंकि कई नियोक्ता यह मांग करते हैं।”

दार्जिलिंग के रहने वाले प्रेमेंद्र मणि प्रधान (36) पश्चिम बंगाल उत्तरी 24 परगना के बरासत के एक निजी विश्वविद्यालय में काम करते हैं। वे भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। उनके परिवार के 35 सदस्यों में केवल उनका नाम हटाया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया था लेकिन कोई नोटिस नहीं मिला। उनके बीएलओ ने जन्म प्रमाणपत्र और माध्यमिक प्रमाणपत्र जमा करने को कहा। उसे उन्होंने जमा कर दिया। उनके पास पासपोर्ट भी है, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पोर्टल पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि नाम क्यों हटाया गया और वोटर ऑनलाइन दस्तावेज जमा कर सके। उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील की है लेकिन इस बार वोट कर पाएंगे या नहीं, यह सुनिश्चित नहीं है।

सभी दस्तावेज देने पर भी कोई सुनवाई नहीं

मुर्शिदाबाद के रहने वाले 82 साल के सैयद रेजा अली मिर्जा (Syed Reza Ali Mirza) मीर जाफर के वंशज हैं। उन्हें स्थानीय लोग ‘छोटे नवाब’ कहते हैं। उनके, उनके बेटे फहीम मिर्जा तथा बहू के नाम भी हटा दिए गए। रेजा ने बताया कि वे 2002 से वोट कर रहे हैं। “सुनवाई में हम सभी दस्तावेज जमा करने के लिए लंबे समय तक कतार में खड़े रहे। मैंने अपने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होने का प्रमाण और मेरे बेटे ने कक्षा 10 का एडमिट कार्ड जमा किया। फिर भी हमारे नाम हटा दिए गए।” रेजा ने कहा कि इस बार उनकी वोटिंग अधिकार छीना गया है और उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील की है। उन्होंने चिंता जताई कि क्या वे अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान में दफन हो पाएंगे या नहीं।

63 वर्षीय शुक्ला दत्ता गृहिणी हैं और कोलकाता की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि वे पिछले 40 वर्षों से वोट कर रही हैं। उनके और उनके पति का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में था। उन्होंने अपने बेटे का जन्म प्रमाणपत्र और लगभग 40 साल पुराना EPIC कार्ड दिखाया, फिर भी उनका नाम हटाया गया। उन्होंने ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है और चिंता जताई कि वोटर कार्ड उनके लिए एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है और इसके बिना कई सरकारी काम प्रभावित होंगे।

मालदा के 53 वर्षीय मोहम्मद यासिन महलादार (Md Yasin Mahaladar) वकील हैं। वे 2002 से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके और उनके पिता के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में थे। सुनवाई में उन्होंने अपना अधिवक्ता आईडी, जमीन के दस्तावेज और शैक्षिक प्रमाणपत्र जमा किए, लेकिन उनका नाम हट गया। उनके बेटे का नाम सूची में है। महलादार 2023 पंचायत चुनाव में CPI(M) के उम्मीदवार भी थे और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट किया था।

46 वर्षीय सहानारा बीबी (Sahanara Bibi) गृहिणी, मिनाखन की टूटूलबेरिया गांव की निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें 15 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी और 18 साल की उम्र में उन्होंने वोटर आईडी बनवाई। उन्होंने कहा- “मैंने हमेशा वोट किया और कभी चुनाव नहीं छोड़ा। अब मेरा नाम वोटर लिस्ट से हट गया है। हर भारतीय को वोट का अधिकार है। मैं क्यों वोट नहीं कर सकती?”

मिनाखन के डेबीटाला गांव निवासी 33 वर्षीय कुतुबुद्दीन धाली मजदूर हैं। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया के कारण वे इतना व्यस्त रहे कि ज्यादा काम नहीं कर पाए। “मुझे समझ नहीं आता कि मेरा नाम क्यों हट गया। हमने ट्रिब्यूनल में अपील की है। अगर वोट नहीं कर पाए, तो यह हमारी मूलभूत अधिकारों की हानि है।”

मिनाखन के निमिचा गांव निवासी 26 वर्षीय गृहिणी अशुरा बीबी ने बताया कि कुछ दस्तावेजों में उनका नाम अशुरा बीबी (Ashura Bibi) और कुछ में बीबी अशुरा (Bibi Ashura) लिखा था। इसके कारण उनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया जबकि उनके पति का नाम बना हुआ है। उन्होंने कहा कि महिलाएं घर की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि दस्तावेज ठीक कराने का समय नहीं मिलता।

मिनाखन की ही निवासी और 45 वर्षीय गृहिणी अजीदा ताराफदार ने बताया कि उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सभी दस्तावेज जमा किए। हियरिंग में भी गई, लेकिन उनका नाम फिर भी हट गया। उन्होंने बीडीओ ऑफिस में कई घंटे बिताए कि ऑनलाइन अपील स्वीकार हुई या नहीं। उन्होंने सवाल किया कि अगर हम भारतीय हैं तो यह समस्या क्यों है।

मिनाखन की ही 40 वर्षीय गृहिणी रोशिदा खातून ने कहा कि उनके नाम हटने के कारण केवल अधिकारी जानते हैं। उन्होंने दर्जनों दस्तावेज जमा किए हैं। नाम हटने से न केवल वोटिंग अधिकार प्रभावित हुआ बल्कि सरकारी योजनाओं, अस्पतालों में दाखिला और बैंक लेनदेन जैसी चीजों पर भी असर पड़ा।

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के बाद लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 2024 में वोट किया था। यह प्रक्रिया उन्हें न केवल वोट करने से रोक रही है बल्कि उनके पहचान दस्तावेज, बैंक खाते और सरकारी सुविधाओं पर भी असर डाल रही है। कई लोग ट्रिब्यूनल और अदालतों का सहारा ले रहे हैं।

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पश्चिम बंगाल में एक महीने पहले शुरू हुई SIR प्रक्रिया के बाद सोमवार को चुनाव आयोग ने अपनी अंतिम ड्राफ्ट लिस्ट जारी की। ECI द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से बाहर किए जाने के बाद विचाराधीन 60,06,675 नामों में से 27,16,393 यानी लगभग 45.22%, नाम हटा दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की शुरुआत में 7.66 करोड़ से घटकर 6.77 करोड़ हो गई है। सबसे अधिक पेंडिंग मामले अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले (11 लाख) में थे, उसके बाद मालदा (8.28 लाख), दक्षिण 24 परगना (5.22 लाख) और उत्तर 24 परगना (5 लाख) का स्थान था। झाड़ग्राम (6682) और कलिम्पोंग ( 6790) में सबसे कम पेंडिंग केस थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक