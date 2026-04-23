पश्चिम बंगाल में सुबह से ही पहले चरण का मतदान जारी है। इसी बीच राज्य के कुछ हिस्सों से हिंसा की खबरें भी सामने आने लगी है। दक्षिण दिनापुर के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया है। इस हिंसक झड़प में भाजपा उम्मीदवार को चोटें भी आईं है।

इस हमले के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को सूचना मिली थी कि एक बूथ पर बूथ जैमिंग की जा रही है। जब वे अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया। शुभेंदु सरकार ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने उन्हें पुलिस की मौजूदगी में पीटा।

हमले में आई चोट

शुभेंदु सरकार ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए दावा है कि कुमारगंज में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, जिसमें उन्हें चोटें आईं और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई।

#WATCH | Kumarganj, West Bengal: BJP candidate from Kumarganj, Subhendu Sarkar, claims that he was injured and his car was vandalised by TMC workers who attacked him in Kumarganj Assembly constituency. https://t.co/5a3dvVqYHA pic.twitter.com/FB2WQvwiCl — ANI (@ANI) April 23, 2026

पोलिंग एजेंटो को हटाया गया- शुभेंदु

आगे शुभेंदु सरकार ने कहा, “कुमारगंज क्षेत्र में, 8-10 पोलिंग स्टेशनों पर हमारे पोलिंग एजेंटों को जबरन हटा दिया गया। मैंने खुद मामले में दखल दिया और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें वापस अंदर जाने दिया जाए। जब ​​मैं जमीनी हालात का जायजा लेने बूथ नंबर-24 पर गया, तो उन्होंने मेरी पूरी टीम और मुझ पर हमला कर दिया। उनका इरादा साफ तौर पर डर और दहशत का माहौल बनाना था।”

ममता बनर्जी यह चुनाव हार चुकी हैं- भाजपा उम्मीदवार

आगे भाजपा उम्मीदवार ने कहा, “पोलिंग स्टेशन पर सेंट्रल फोर्स CAPF मौजूद थी वे परिसर के अंदर ही थे। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, तो मेरे साथ सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड था; हमारे साथ और कोई नहीं था। ममता बनर्जी यह चुनाव हार चुकी हैं और टीएमसी इस इलाके की चारों सीटें हार रही है। पूरी तरह से हताशा और डर की वजह से, उन्होंने हम पर हमला किया है।”

अन्य जगहों पर भी हुई हिंसा

इसके अलावा भी बंगाल के कई हिस्सों से मारपीट की खबरें सामने आईं हैं। मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, सिलिगुड़ी और मालदा में भीड़ जमकर बवाल मचा रही है। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने एजेयूपी के प्रमुख हुमायूं कबीर की कार पर लाठी और ईंट-पत्थर से हमला बोल दिया। इस दौरान टीएमसी और एजेयूपी के कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प हुई।

कूचबिहार के तूफानगंज इलाके में मतदान के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई और थोड़ी देर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसे देखते हुए सीएपीएफ के जवानों में मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया।

मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर में टीएमसी के दो गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि राज्य के निवर्तमान मंत्री ताजमुल हुसैन के पैतृक गांव बांगरुआ में टीएमसी चुनावी कैंप में जमकर तोड़फोड़ हुई। टीएमसी नेता स्वपन अली ने आरोप लगाया कि मंत्री ताजमुल हुसैन और उनके समर्थक खुलेआम कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आगे आरोप लगाया कि मंत्री ताजमुल और कांग्रेस के समर्थकों ने टीएमसी के कैंप ऑफिस पर हमला किया और तोड़फोड़ मचाया।

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पश्चिम बंगाल में गुरुवार को पहले चरण का मतदान जारी है। इसी बीच मुर्शिदाबाद के नौदा विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एयूजेपी के प्रमुख हुमायूं कबीर के काफिले पर पथराव किया। साथ ही उनकी गाड़ी घेर लिए और लाठी डंडे से हमला किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें