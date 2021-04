देश में जारी कोरोना संकट के बीच बंगाल में दो चरण के चुनाव बचे हुए हैं। 26 फरवरी को होने वाले सातवें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री ने कोलकाता, मालदा, बीरभूम और मुर्शिदाबाद के लोगों के साथ वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इधर बीजेपी ने बंगाल की जनता से मुफ्त में वैक्सीन देने की बात कही। बीजेपी की तरफ से मुफ्त वैक्सीन की बात करने पर टीएमसी ने हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बिहार की याद दिलायी गयी है।

बीजेपी की घोषणा से एक दिन पहले ही टीएमसी की तरफ से मुफ्त वैक्सीन की बात की गयी थी। बीजेपी पर हमला करते हुए टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि भारतीय जुमलेबाज पार्टी की तरफ से वैक्सीन जुमला की घोषणा हुई है। बिल्कुल ऐसा ही वादा चुनाव से पहले बिहार के लोगों से भी किया गया था। जिसे वो भूल गए हैं। बंगाल को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। बीजेपी पर विश्वास नहीं करें। टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने मतदाताओं से बीजेपी पर विश्वास नहीं करने की अपील की है।

Trinamool made the commitment yesterday.

BJP announces today.

There is one BIG difference between the two. #COVID19

Watch pic.twitter.com/CfEcKSKFGU

— Derek O’Brien | ডেরেক ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) April 23, 2021