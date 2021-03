BJP के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा शनिवार को TMC का हिस्सा बन गए। कोलकाता स्थित TMC भवन में उन्हें पार्टी के सीनियर नेताओं ने सदस्यता दिलाई। वह अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और पिछले कुछ वक्त से मोदी सरकार की कड़ी आलोचना करते आए हैं।

तृणमूल का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा- आपको शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि जब मैंने दलगत राजनीति से खुद को अलग कर लिया था, तो फिर कैसे उसी में प्रवेश कर रहा हूं? दरअसल, देश बेहद अद्भुत परिस्थितियों से गुजर रहा है। जिन चीजों को हम अधिक महत्ता देते थे। मानते थे कि प्रजातंत्र में लोग उस पर अमल करेंगे, वे आज खतरे में हैं, क्योंकि उनका अनुपालन नहीं हुआ।

उन्होंने आगे कहा- लोकतंत्र की ताकत उससे जुड़े संस्थानों में निहित होती है। पर न्यायपालिका समेत ये सभी संस्थान अब कमजोर पड़ गए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी का एक ही मकसद नजर आता है और वह चुनाव जीतना है। ममता और हमने मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में साथ में काम किया था। दीदी शुरुआत से ही फाइटर रही हैं।

सिन्हा ने सवाल उठाया- अटल जी के वक्त बीजेपी आम सहमति में यकीन रखती थी, पर आज की सरकार लोगों को कुचलने और जीत हासिल करने में विश्वास रखती है। अकाली, बीजेडी भी बीजेपी को छोड़ चुके हैं। आज कौन उनके साथ खड़ा है?

बकौल सिन्हा, “ममता पर नंदीग्राम में हुआ हमला प्रमुख घटनाक्रम था, जिसके बाद मैंने टीएमसी ज्वॉइन करने का फैसला लिया ममता को समर्थन देने का मन बनाया।” सूत्रों के हवाले से कुछ टीवी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सिन्हा को दिनेश त्रिवेदी की जगह संसद के उच्च सदन राज्यसभा भेजा जा सकता है। बता दें कि त्रिवेदी ने हाल ही में पार्टी से किनारा करते हुए बीजेपी ज्वॉइन कर ली थी।

ममता की चोट पर क्या बोली BJP? देखें:

#WATCH | West Bengal BJP chief Dilip Ghosh on whether Nandigram incident involving injury to Chief Minister Mamata Banerjee will impact state elections pic.twitter.com/Vgf8SH5CJp

— ANI (@ANI) March 13, 2021