बीजेपी नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि आज उन्हें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में उतरने से रोका गया। दरअसल उनके हेलीकॉप्टर को पुरुलिया में लैंड होने से मना कर दिया गया। सांसद चुनावी प्रचार के लिए पुरुलिया पहुंचे थे। मनोज तिवारी को रैली करने थी लेकिन आखिरी मौके पर उन्हें हेलीकॉप्टर से उतरने नहीं दिया गया। सांसद ने बताया कि प्रशासन द्वारा दिए गए एनओसी को आखिरी मौके पर कैंसिल कर दिया गया।

मनोज तिवारी ने कहा, ‘आज मुझे चुनावी प्रचार करना था। जनसभा की जानी थी। लेकिन आखिरी मौके पर एनओसी को रद्द कर दिया गया और हेलिकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया। मैं इस बात से बहुत दुखी हूं। ये लोग लाख कोशिश कर लें लेकिन मुझे बंगाल की जनता के बीच प्रचार करने से नहीं रोक सकते। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लोगों के बीच जाकर प्रचार करूं।’ बीजेपी के सूत्रों ने बताया है कि वह इस मुद्दे को चुनाव आयोग तक ले जाएगी और इस बारे में शिकायत करेगी। पार्टी यह नहीं चाहती है कि भविष्य में उसके किसी भी नेता की रैली या चुनावी प्रचार में कोई बाधा आए।

गौरतलब है कि आज मनोज तिवारी को पुरुलिया में हेलीकॉप्टर से उतरना था जिसके बाद उनका रोड शो था। साथ ही एक सार्वजनिक सभा तय की गई थी लेकिन आखिरी मौके पर पर सारे कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा।

BJP leader Manoj Tiwari denied permission to land in Purulia | #WestBengalPolls2021 news and updates: https://t.co/5qnoh74zQz pic.twitter.com/hhtUc4BAEv

— Economic Times (@EconomicTimes) March 13, 2021