पश्चिम बंगाल की जंगीपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जाकिर हुसैन ने 2021 के विधानसभा चुनावों में 67 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की घोषणा की थी और अब पांच साल बाद 2026 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने 133 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का जिक्र किया है। पांच सालों में हुसैन की संपत्ति लगभग दोगुना बढ़ी है और इसी के साथ वह 2026 के चुनाव में सबसे धनी उम्मीदवारों में शामिल हैं।

संपत्ति में इजाफे के मामले में वह अकेले नहीं है। भाजपा के पुरुलिया विधायक सुदीप कुमार मुखर्जी जो इस सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, की संपत्ति 2021 के 45 लाख रुपए से बढ़कर 2026 में 11 करोड़ रुपए पहुंच गई है, यानी संपत्ति में 2,344 फीसद की वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कई प्रमुख उम्मीदवार जोकि फिर से जीत के लिए मैदान में हैं, ने अपनी संपत्ति में भारी वृद्धि की घोषणा की है। उनके हलफनामों से संकलित आंकड़ों से यह पता चलता है।

उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज से दोबारा चुनाव लड़ रहे तृणमूल कांग्रेस के कृष्ण कल्याणी की संपत्ति 2021 में लगभग 5.8 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026 में 20 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। यह अंतर उनकी सपंत्ति में 247 फीसद की बढ़ोतरी दशार्ता है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सबांग से चुनाव लड़ रहे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मानस रंजन भुनिया ने 2021 के मुकाबले इस बार अपनी संपत्ति के दोगुना होकर 15 करोड़ रुपए होने का जिक्र किया है।

इसके विपरीत निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की चल संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है। नंदीग्राम सीट से पुन: चुनाव लड़ रहे और दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कड़ी चुनौती का सामना कर रहे भाजपा नेता के 2026 के चुनाव शपथपत्र से पता चलता है कि उनकी आय 2020-21 में लगभग 8.13 लाख रुपए से बढ़कर 2024-25 में 17.38 लाख रुपए हो गई है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने अपनी चल संपत्ति लगभग 24.57 लाख रुपए घोषित की है जो 2021 में दर्ज किए गए 59.31 लाख रुपए से कम है।

कुछ मामलों में संपत्ति में वृद्धि फीसद के लिहाज से बहुत तीव्र रही है। भाजपा के सुकुमार राय जो कूचबिहार उत्तर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं की संपत्ति में 300 फीसद से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भाजपा के चिन्मय देब बर्मन (तूफानगंज सीट) और तृणमूल कांग्रेस के बहारमपुर उम्मीदवार सुब्रत मैत्रा जैसे उम्मीदवारों की संपत्ति में 150 फीसद से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, सभी उम्मीदवारों की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि दर्ज नहीं की गई है।

अधिकारी के अलावा, कालिम्पोंग से भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार रुडेन सादा लेपचा, सुती से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार इमानी बिस्वास तथा भाजपा के मोयना सीट से उम्मीदवार व क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा ने 2021 की तुलना में अपनी संपत्ति में गिरावट का उल्लेख किया है। ये आंकड़े चुनाव आयोग को प्रस्तुत किए गए स्व-घोषित शपथपत्रों पर आधारित हैं, जो 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में दोबारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की वित्तीय स्थिति को दशार्ते हैं।

भाजपा के पुरुलिया विधायक सुदीप कुमार मुखर्जी की संपत्ति 2021 के 45 लाख रुपए से बढ़कर 2026 में 11 करोड़ रुपए पहुंच गई है, यानी संपत्ति में 2,344 फीसद की वृद्धि हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी चल संपत्ति लगभग 24.57 लाख रुपए घोषित की है जो 2021 में दर्ज किए गए 59.31 लाख रुपए से कम है।

जंगीपुर सीट से तृणमूल के उम्मीदवार जाकिर हुसैन ने 2021 के चुनावों में 67 करोड़ की संपत्ति होने की घोषणा की थी और अब पांच साल बाद 2026 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने 133 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का जिक्र किया है।

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