Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का पहले चरण में अभी एक महीने का वक्त बचा है, लेकिन सत्ता दल और विपक्ष ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जोर-शोर से प्रचार शुरू हो गया है। पार्टी और प्रत्याशियों के घरों और दफ्तरों में रौनक छाई हुई है। इसके विपरीत राज्य के कई गांवों में अनिश्चितता और भय का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि 60 लाख मतदाताओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जिनके नाम निर्णायक सूची में हैं।

पड़ोसी राज्य ओडिशा और झारखंड के 200 अधिकारियों सहित 700 न्यायिक अधिकारियों के हाथों में इन लोगों का भविष्य है, और उन्हें अभी तक यह भी नहीं पता कि मतदाता सूची में उनका नाम होगा या नहीं। इन लोगों में से कई अन्य राज्यों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर हैं। इनके लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी आजीविका से जुड़ा है। उन्हें डर है कि उनके नियोक्ता, जो अवैध अप्रवासियों को नौकरी देने से कतराते हैं, मतदाता सूची में नाम न होने पर उन्हें नौकरी से निकाल सकते हैं।

चुनाव आयोग जारी कर सकता है वोटर लिस्ट

एक तरफ जहां वोटर्स अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग सोमवार को पहली पूरक मतदाता सूची प्रकाशित कर सकता है। जिन 60 लाख मतदाताओं का नाम सूची से खारिज हो जाएगा, वे राज्य भर में स्थापित 19 न्यायाधिकरणों में अपील दायर कर सकते हैं।

कोलकाता से लगभग 45 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना जिले के मीनाखान में जयग्राम और गाजीपारा गांवों और राजधानी से लगभग 29 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में माछीभंगा और भूमरू गांवों का दौरा किया, ताकि चिंता में डूबे ग्रामीणों से मुलाकात की जा सके।

वोटर लिस्ट में बेटी का नाम, माता-पिता नदारद

जयग्राम में 45 वर्षीय स्टेशनरी की दुकान के मालिक मोइनुद्दीन बैद्य और उनकी पत्नी मुमताज का कहना है कि वे असहाय महसूस कर रहे हैं। एसआईआर के बाद उनकी बेटी सुमैय्या का नाम मतदाता सूची में जुड़ गया है, लेकिन उनके दोनों के आवेदन अभी भी विचाराधीन हैं।

उनकी पत्नी मुमताज ने कहा कि अगर हमारा नाम सूची में नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? हमारी पहचान का क्या होगा? क्या हमें देश से निकाल दिया जाएगा? हम कहां जाएंगे? यह हमारी ज़मीन है। यह दंपत्ति गाँव के 790 मतदाताओं में से 180 लोगों में शामिल हैं जिनके नामों की जांच अभी बाकी है।

गजीपारा में 365 वोटर्स पर शक

कुछ इसी तरह लगभग 6 किलोमीटर दूर, गजीपारा में, 950 मतदाताओं में से 365 मतदाता न्यायाधीशों की जांच के दायरे में हैं। यहां 67 वर्षीय अखेर अली मुल्लिक के सात बेटों और उनकी पत्नी में से छह के नाम जांच सूची में हैं। चुनाव आयोग ने उनके नामों को “तार्किक विसंगतियों” के आधार पर चिह्नित किया है।

मुल्लिक ने कहा कि उन सभी ने अपना नाम मुझसे जोड़ लिया क्योंकि मैं 2002 की मतदाता सूची में शामिल था। उन सभी को सुनवाई के लिए बुलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि सभी कागजात सही हैं, लेकिन अब उनके नाम फैसले के लिए भेज दिए गए हैं। उनके बेटों में से एक, अबू बकर, झुंझलाहट भरी आवाज में कहते हैं कि मेरे पिता और माता का नाम सूची में है। मैं या मेरी पत्नी का नाम क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे छह भाई हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।

टीएमसी दे रही थी साथ लेकिन फिर…

गांव के ही रहने वाले 44 वर्षीय ई-रिक्शा चालक अलामीन गाजी भी इसी स्थिति में हैं क्योंकि उनके भी छह भाई-बहन हैं। उनका नाम उनकी पत्नी, चार भाइयों और उनकी पत्नियों के साथ न्यायनिर्णय सूची में शामिल है। इस मामले में कई ग्रामीणों ने दावा किया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों ने शुरू में उनका समर्थन किया था, लेकिन चुनाव तिथियों की घोषणा के बाद से उनका ध्यान भटक गया है।

33 वर्षीय नूरुल हुसैन गाज़ी ने कहा कि एसआईआर के शुरुआती चरण में, सत्ताधारी पार्टी ने शिविर आयोजित किए। उन्होंने सुनवाई के दौरान भी मदद की। चुनाव शुरू होने के बाद से, हर कोई चुनाव प्रचार में व्यस्त है। और कोई हमारी गुहार नहीं सुन रहा है। सभी पार्टियों के स्थानीय नेता कह रहे हैं कि अब यह अदालतों पर निर्भर है और वे हमारी मदद नहीं कर सकते। उनके 31 साल के भाई हसनुर और 20 साल की बहन नरगीस परवीन का नाम न्याय सूची में है।

दक्षिण 24 परगना में भी कुछ ऐसा ही है हाल

माचिभंगा में एक चाय की दुकान पर चल रही बातचीतों में जिक्र चुनावों या उम्मीदवारों का नहीं बल्कि बल्कि न्यायिक मामले थे। दोनों मतदान केंद्रों में मौजूद 1,600 मतदाताओं में से 200 के नाम अभी भी जांच के दायरे में हैं। इनमें स्थानीय पंचायत सदस्य मिर्जा हसन (46) भी शामिल हैं। वे कहते हैं कि 2002 की मतदाता सूची में मेरा नाम मोल्लाह मिर्जा हसन था और पिछली सूची में इसे सुधार कर मिर्जा हसन कर दिया गया। इसी कारण मुझे सुनवाई के लिए बुलाया गया। मैं पंचायत सदस्य हूं और मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। फिर भी, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। मेरे दो चाचा, जो सरकारी सेवा में थे और पेंशन प्राप्त करते हैं, उनका नाम भी कानूनी कार्रवाई की सूची में है।

भूमरू में ही ग्रामीण इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर उनके नाम खारिज हो गए तो वे क्या करेंगे। मोहम्मद अब्दुर रज्जाक अली मोल्लाह का कहना है कि उनका आवेदन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने उनके पिता का नाम दर्ज करते समय गलती कर दी थी। उन्होंने कहा कि अगर वे मेरा नाम हटा देते हैं, तो हमें ट्रिब्यूनल में अपील करनी पड़ेगी। कितना पैसा खर्च होगा? जब से एसआईआर की घोषणा हुई है, हम इधर-उधर भाग रहे हैं और लंबी कतारों में खड़े हैं।

प्रवासी कामगार चिंतित क्यों हैं?

मतदाता सूची में शामिल होने के लिए प्रवासी श्रमिकों के आवेदन खारिज होने की स्थिति में सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। पिछले एक साल में बीजेपी शासित कई राज्यों में कई लोगों ने उत्पीड़न की शिकायत की है, जिनमें बांग्लादेशी नागरिक होने और देश में अवैध रूप से रहने के संदेह में हिरासत में लिया जाना भी शामिल है। कुछ लोगों को तो सीमा पार बांग्लादेश में धकेल दिया गया।

जयग्राम निवासी 29 वर्षीय आलमगीर बैद्य बताते हैं कि वे और उनकी पत्नी मेहरुन्निसा मुंबई के सांताक्रूज़ स्थित एक होटल में हाउसकीपिंग का काम करते हैं । वे जनवरी से घर पर हैं और अपनी नौकरी खोने को लेकर चिंतित हैं। वे कहते हैं, “होटल मैनेजर मुझे लगातार फोन कर रहा है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर मैं काम पर नहीं आया तो वे किसी और को रख लेंगे। मैंने अपनी पत्नी को 1 मार्च को मुंबई भेजा था, क्योंकि उसका नाम मतदाता सूची में है। लेकिन वह मुंबई में अकेले नहीं रह सकती, इसलिए वह सात दिन बाद वापस लौट आई। अगर हम दोनों की नौकरी चली गई तो मैं अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करूंगा?

नई दिल्ली के द्वारका से रेहाना खातून ने वे कूचबिहार जिले के दिन्हाटा क्षेत्र के बोरोबलासी गांव की हैं। उन्होंने कहा कि छुट्टी न मिलने के कारण वह सुनवाई के लिए घर नहीं लौट सकीं। वह कहती हैं कि मैंने अपने पति को खो दिया है और मेरी एक छोटी बेटी है जो हमारे गांव में मेरे माता-पिता के साथ रहती है। मेरा परिवार मेरी और मेरे भाई की आमदनी पर निर्भर है। अगर मेरा नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, तो मुझे यहां नौकरी कैसे मिलेगी? वे हमेशा मतदाता कार्ड की जांच करते हैं। और मेरे घर पर कोई नौकरी नहीं है,” वह कहती हैं।

ओडिशा के संबलपुर में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने वाले शराफुल इस्लाम भी रेहाना की तरह ही चिंतित हैं। मुर्शिदाबाद में उनका नाम और उनके बेटे का नाम मतदाता सूची में है। वे कहते हैं कि मैं और मेरा बेटा ओडिशा में राजमिस्त्री का काम करते हैं। पुलिस द्वारा बंगाली भाषी प्रवासियों को हिरासत में लेने के कई मामले सामने आ चुके हैं। हम यहां इसलिए आते हैं क्योंकि यहां अच्छी तनख्वाह मिलती है और लंबे समय तक काम मिलता है। अगर मतदाता सूची में हमारा नाम नहीं होगा तो क्या लोगों के लिए हमें बांग्लादेशी कहना आसान नहीं हो जाएगा?

बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी और टीएमसी नेता ममता बनर्जी। (Image Source: Express File )

पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 16 सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों के लिए सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बीच रस्साकशी शुरू हो गई है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर दोनों दलों के लिए कांटे की टक्कर रही थी। पढ़िए पूरी खबर…