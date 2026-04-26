West Bengal Election 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तरी कोलकाता में अपने रोड शो की शुरुआत करने से पहले ऐतिहासिक थांतानिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की। यह मंदिर मांसाहारी प्रसाद चढ़ाने की अपनी अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है।
थांतानिया कालीबाड़ी कोलकाता के सबसे प्राचीन और पूजनीय काली मंदिरों में से एक है। इसकी स्थापना 1703 में हुई थी और इसका 300 साल पुराना इतिहास शहर के औपचारिक विकास से भी पुराना है। काली मां की पूजा मां सिद्धेश्वरी के रूप में की जाती है और मुख्य देवी को ‘जागृत’ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस अक्सर मंदिर आते थे और मां सिद्धेश्वरी के लिए भक्ति गीत गाते थे।
क्यों प्रसिद्ध हैं मंदिर?
मंदिर के अंदर उनके द्वारा कही गई ‘बानी’ को इसकी दीवारों पर उकेरा गया है, जिसका अर्थ है ‘शंकरेर हृदय माझे, काली बिराजे’ (माँ काली शंकर के हृदय में निवास करती हैं)। यह भारत के उन कुछ काली मंदिरों में से एक है, जहां देवी को मांसाहारी प्रसाद चढ़ाया जाता है। मांसाहारी प्रसाद चढ़ाने की यह प्रथा रामकृष्ण परमहंस द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने मां सिद्धेश्वरी की पूजा की और उन्हें ‘दब-चिंगरी’ का भोग लगाकर ब्रह्मानंद केशव चंद्र सेन के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उस दिन से ही प्रसाद के रूप में मांसाहारी भोजन चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। जब रामकृष्णदेव श्यामपुकुर में प्रवास के दौरान बीमार पड़ गए, तो उनके अनुयायियों ने मंदिर में मां सिद्धेश्वरी से उनके जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना की और देवी को मांसाहारी प्रसाद चढ़ाया।
ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाए थे?
बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वह राज्य की खान-पान संस्कृति में दखल दे सकती है। उन्होंने बिहार और गुजरात जैसे एनडीए शासित कुछ राज्यों में कुछ त्योहारों के दौरान मछली और मांस की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों की ओर इशारा किया है। बनर्जी ने कहा है कि ऐसे उपाय बंगाल की सांस्कृतिक पहचान की समझ की कमी दर्शाते हैं।
बीजेपी ने आरोपों का खंडन किया
बीजेपी ने इन दावों को खारिज कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि मांसाहारी खाने पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है और लोगों की खान-पान संबंधी पसंद का सम्मान किया जाएगा। बीजेपी नेता और नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। मांसाहारी व्यंजन खाते हुए अपना एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “ममता दीदी, मैं बीजेपी में हूं और शौक से मांसाहारी हूं।”
बंगाल में पीएम मोदी ने किया बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा
पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जारी है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के निशाने पर टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहीं। पीएम मोदी ने दावा किया कि पहले चरण में वोटिंग के बाद साफ हो चुका है कि बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करने जा रही है। पढ़ें पूरी खबर…