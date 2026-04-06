भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहला चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है। यह सूची मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दी गई है, जो राज्य में होने वाले अहम चुनावों की तैयारियों का हिस्सा है।

इस सूची में बीजेपी के कई बड़े राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं के नाम शामिल हैं, जो चुनाव से पहले पूरे पश्चिम बंगाल में व्यापक प्रचार करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, जे.पी. नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, हिमंता बिस्वा सरमा और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी। इस बीच, रविवार को कूचबिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद टीएमसी को उसके “पापों” का हिसाब देना होगा और बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य में विकास सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कूचबिहार में उमड़ी भारी भीड़ यह संकेत दे रही है कि “तृणमूल कांग्रेस का समय खत्म हो चुका है।” उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि चुनाव के दिन टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है और कानून पर भरोसा रखें।

उन्होंने कहा, “इस चुनाव में बंगाल से डर खत्म होगा और बीजेपी की बड़ी जीत से आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं भरोसा दिलाता हूं कि चुनाव के बाद टीएमसी के हर गलत काम का हिसाब होगा और कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा गुंडा क्यों न हो।” प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है।

उन्होंने कहा कि अब तक केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और 3 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की नीतियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाया गया है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि इस संबंध में 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, ताकि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे को जल्द लागू किया जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम करने वाले राज्यों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा और सभी राज्यों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी के चुनाव प्रचार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट से लीड कर रहे हैं। रविवार को पीएम मोदी ने कूचबिहार के रासमेला मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बंगाल की वर्तमान स्थिति को ‘भय बनाम भरोसा’ की जंग करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 4 मई को जब टीएमसी की सत्ता चली जाएगी तो सियासी अपराधियों का चुन-चुनकर सभी अपराधों का हिसाब किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें…