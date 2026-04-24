पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 152 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकडो़ं के मुताबिक पहले चरण में 92.88 फीसदी वोटिंग हुई। आजादी के बाद से अब तक पश्चिम बंगाल में यह सर्वधिक मतदान है। इस भारी मतदान के बाद दोनों बीजेपी और टीएमसी अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं।

जनसत्ता अपनी स्पेशल सीरीज ‘आंकड़े बोलते हैं’ के जरिए समझने का प्रयास कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में हुई इस बढ़ी ही वोटिंग का किसे फायदा पहुंच सकता है। मुस्लिम और हिंदू बाहुल सीटों के वोटिंग पैटर्न का विश्लेषण किया गया है।

सबसे पहले जानते हैं कि बंगाल चुनाव के पहले चरण में किस सीट पर कितना मतदान हुआ है। नीचे दी गई टेबल का रुख करते हैं-

विधानसभा सीट वोटिंग % अलीपुरद्वार 94.05 आसनसोल उत्तर 88.29 आसनसोल दक्षिण 89.73 इंग्लिश बाजार 92.12 इंडस 94.03 इगरा 91.54 इस्लामपुर 91.37 ईटाहार 95.9 ओंडा 93.05 कंडी 84.95 कतुलपुर 93.73 करनडीघी 94.61 कांथी उत्तर 91.26 कांथी दक्षिण 88.3 कालचीनी 89.83 कालिम्पोंग 83.07 कालियागंज 95.43 काशीपुर 88.41 कुमारगंज 95.87 कुमारग्राम 94.23 कुल्टी 89.92 कुशमुंडी 96.49 कूचबिहार दक्षिण 94.76 कूचबिहार उत्तर 95.45 केशपुर 94.34 केशियारी 93.19 खड़गपुर 95.02 खड़गपुर सदर 88.71 खरसाई 82.36 खारग्राम 88.37 खेजूरी 90.93 गंगारामपुर 95.47 गजोल 95.15 गरबेटा 94.77 गोपीबल्लवपुर 92.75 गोलपोखर 91.67 घाटल 86.86 चंचल 95.46 चकुलिया 91.83 चंद्रकोण 93.15 चांदीपुर 89.58 चोपड़ा 96.02 छतना 90.33 जंगीपुर 95.72 जमुरिया 91.79 जलपाईगुड़ी 93.45 जालांगी 95.96 जॉयपुर 91.3 झाड़ग्राम 92.62 डबग्राम-फूलबाड़ी 94.21 तपन 95.1 तामलुक 92.29 तालदनगरा 90.56 तूफानगंज 95.39 दान्टन 91.88 दार्जिलिंग 82.16 दासपुर 84.6 दिनहाटा 95.7 दुर्गापुर पश्चिम 90.27 दुर्गापुर पूर्व 90.06 दूबराजपुर 94.58 देबरा 92.94 दोमकल 96.43 धूपगुड़ी 95.53 नंदकुमार 92.67 नागरकाटा 92.3 नंदीग्राम 92.24 नबाग्राम 90.74 नयाग्राम 90.65 नलहाटी 95.63 नवादा 93.66 नाटाबारी 95.82 नानुर 93.46 नारायणगढ़ 93.7 पंसकुरा पश्चिम 91.88 पंसकुरा पूर्व 90.26 पांडवेश्वर 92.13 पाड़ा 91.01 पिंगला 94.27 पुरुलिया 90.06 पोटाशपुर 92.89 फन्सिदेव 95.08 फरक्का 96.05 फलकाटा 95.32 बंकुरा 90.32 बन्दवान 91.78 बरजोरा 92.23 बर्वान 87.8 बलरामपुर 92.6 बहारामपुर 91.72 बागमुंडी 91.07 बाराबनी 91.05 बालूरघाट 93.3 बिनपुर 93.02 बिष्णुपुर 93.43 बेलडांगा 93.05 वैश्वणनगर 95.3 बोलपुर 93.82 भगवानपुर 92.96 भगवानगोला 96.95 भरतपुर 88.98 मदारिहाट 88.96 मनबाजार 90.15 मयुरेश्वर 93.84 महिषादल 89.86 माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी 92.69 माथाभांगा 95.96 मानिकचक 94.82 माल 94.17 मालतीपुर 94.73 मालदा 94.62 मुराराई 96.08 मुर्शिदाबाद 95.31 मेखलीगंज 96.87 मेदिनीपुर 92.57 मैनागुड़ी 96.4 मोथाबारी 95.05 मोयना 90.62 रघुनाथगंज 96.9 रघुनाथपुर 91.92 रतुआ 93.94 राजगंज 96.21 रानीगंज 90.42 रानीनगर 96.81 रानीबुंध 91.16 रामनगर 89.45 रामपुरहाट 94.5 रायगंज 92.96 रायपुर 90.74 रेजीनगर 92.17 लाभपुर 94.29 लालगोला 96.45 समसेरगंज 96.11 सलबाणी 94.77 सागरदिघी 95.35 साबंग 92.92 सालतोरा 93 सिताई 96.54 सिलीगुड़ी 90.63 सीतलकुची 97.53 सुजापुर 94.32 सुती 96.07 सूरी 93.63 सैंथिया 95.01 सोनामुखी 93.3 हबीबपुर 93.96 हरिश्चंद्रपुर 94.3 हरीहरपाड़ा 95.58 हरीरामपुर 96 हल्दिया 92.06 हांसन 94.92 हेमताबाद 96.4 सोर्स: चुनाव आयोग

2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में किस सीट पर कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, इसकी जानकारी मिलती है। उसी जनगणना को आधार बनाकर आपको बताते हैं कि पहले चरण की सीटों में हिंदू बाहुल और मुस्लिम बाहुल कौन सी सीटें हैं-

सीट वोटिंग (%) धर्म (बहुलता) दार्जिलिंग 82.16 हिंदू कालिम्पोंग 83.07 हिंदू सिलीगुड़ी 90.63 हिंदू माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी 92.69 हिंदू फन्सिदेव 95.08 हिंदू रायगंज 92.96 हिंदू इस्लामपुर 90.63 हिंदू कालियागंज 95.43 हिंदू इटाहार 95.9 हिंदू चोपड़ा 96.02 हिंदू दिनहाटा 95.7 हिंदू माथाभांगा 95.96 हिंदू तूफानगंज 95.39 हिंदू मेखलीगंज 96.87 हिंदू जलपाईगुड़ी 93.45 हिंदू अलीपुरद्वार 94.05 हिंदू धूपगुड़ी 95.53 हिंदू मैनागुड़ी 96.4 हिंदू बालूरघाट 93.3 हिंदू गंगारामपुर 95.47 हिंदू तामलुक 95.47 हिंदू हल्दिया 92.06 हिंदू नंदीग्राम 92.24 हिंदू पंसकुरा पूर्व 90.26 हिंदू पंसकुरा पश्चिम 91.88 हिंदू जंगीपुर 95.72 मुस्लिम डोमकल 96.43 मुस्लिम लालनगोला 96.45 मुस्लिम फरक्का 96.05 मुस्लिम सागरदिघी 95.35 मुस्लिम रानीनगर 96.81 मुस्लिम जालांगी 95.96 मुस्लिम नबाग्राम 90.74 मुस्लिम मालदा 94.62 मुस्लिम इंग्लिश बाजार 92.12 हिंदू चंचल 95.46 हिंदू हरिश्चंद्रपुर 94.3 हिंदू गजोल 95.31 मुस्लिम मानिकचक 94.82 मुस्लिम रतुआ 93.94 मुस्लिम हबीबपुर 93.96 हिंदू सोर्स: चुनाव आयोग और 2011 जनगणना

आंकड़े बोलते हैं — विशेष श्रृंखला पश्चिम बंगाल: रिकॉर्ड मतदान का विश्लेषण पहला चरण — 152 सीटें — 92.88% मतदान — आजादी के बाद सर्वाधिक 92.88% कुल मतदान 152 विधानसभा सीटें 97.53% सर्वाधिक — सीतलकुची सम्पूर्ण डेटा हिंदू बाहुल सीटें मुस्लिम बाहुल सीटें मतदान ट्रेंड पहला चरण — सम्पूर्ण सीट डेटा 152 सीटों पर मतदान का पूरा विवरण चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में सभी 152 सीटों पर 80 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। नीचे सभी सीटों का वोटिंग प्रतिशत देखें। विधानसभा सीट मतदान % सीतलकुची 97.53 मेखलीगंज 96.87 रघुनाथगंज 96.9 रानीनगर 96.81 भगवानगोला 96.95 मैनागुड़ी 96.4 हेमताबाद 96.4 राजगंज 96.21 सिताई 96.54 मुराराई 96.08 फरक्का 96.05 चोपड़ा 96.02 सुती 96.07 जालांगी 95.96 माथाभांगा 95.96 कुशमुंडी 96.49 डोमकल 96.43 लालगोला 96.45 समसेरगंज 96.11 कुमारगंज 95.87 नाटाबारी 95.82 मुर्शिदाबाद 95.31 गजोल 95.31 फन्सिदेव 95.08 तूफानगंज 95.39 धूपगुड़ी 95.53 चंचल 95.46 कालियागंज 95.43 वैश्वणनगर 95.3 सागरदिघी 95.35 जंगीपुर 95.72 नलहाटी 95.63 सैंथिया 95.01 गंगारामपुर 95.47 तापन 95.1 मोथाबारी 95.05 कूचबिहार उत्तर 95.45 कूचबिहार दक्षिण 94.76 दिनहाटा 95.7 फलकाटा 95.32 मानिकचक 94.82 हरीहरपाड़ा 95.58 करनडीघी 94.61 ईटाहार 95.9 रामपुरहाट 94.5 कुमारग्राम 94.23 अलीपुरद्वार 94.05 मालतीपुर 94.73 माल 94.17 मालदा 94.62 हरिश्चंद्रपुर 94.3 हबीबपुर 93.96 रतुआ 93.94 हांसन 94.92 इंडस 94.03 गरबेटा 94.77 सलबाणी 94.77 बालूरघाट 93.3 बिनपुर 93.02 बिष्णुपुर 93.43 बोलपुर 93.82 नानुर 93.46 नारायणगढ़ 93.7 जलपाईगुड़ी 93.45 माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी 92.69 मेदिनीपुर 92.57 तामलुक 92.29 नंदीग्राम 92.24 झाड़ग्राम 92.62 रायगंज 92.96 देबरा 92.94 भगवानपुर 92.96 चकुलिया 91.83 साबंग 92.92 डबग्राम-फूलबाड़ी 94.21 गोपीबल्लवपुर 92.75 चंद्रकोण 93.15 पंसकुरा पश्चिम 91.88 पंसकुरा पूर्व 90.26 इंग्लिश बाजार 92.12 सुजापुर 94.32 खड़गपुर 95.02 पिंगला 94.27 लाभपुर 94.29 मयुरेश्वर 93.84 सोनामुखी 93.3 नवादा 93.66 दूबराजपुर 94.58 सूरी 93.63 हरीरामपुर 96 केशपुर 94.34 केशियारी 93.19 नागरकाटा 92.3 इगरा 91.54 जॉयपुर 91.3 गोलपोखर 91.67 नबाग्राम 90.74 इस्लामपुर 91.37 नयाग्राम 90.65 बलरामपुर 92.6 रानीगंज 90.42 पुरुलिया 90.06 बागमुंडी 91.07 मनबाजार 90.15 बंकुरा 90.32 बरजोरा 92.23 बाराबनी 91.05 जमुरिया 91.79 रानीबुंध 91.16 बन्दवान 91.78 सिलीगुड़ी 90.63 दुर्गापुर पश्चिम 90.27 दुर्गापुर पूर्व 90.06 पांडवेश्वर 92.13 रघुनाथपुर 91.92 कुल्टी 89.92 आसनसोल उत्तर 88.29 आसनसोल दक्षिण 89.73 रेजीनगर 92.17 बहारामपुर 91.72 बेलडांगा 93.05 बर्वान 87.8 खरसाई 82.36 खारग्राम 88.37 दासपुर 84.6 घाटल 86.86 महिषादल 89.86 हल्दिया 92.06 नंदकुमार 92.67 मोयना 90.62 कांथी उत्तर 91.26 कांथी दक्षिण 88.3 भरतपुर 88.98 मदारिहाट 88.96 कालचीनी 89.83 खड़गपुर सदर 88.71 काशीपुर 88.41 कंडी 84.95 दान्टन 91.88 रामनगर 89.45 छतना 90.33 रायपुर 90.74 पाड़ा 91.01 तालदनगरा 90.56 सालतोरा 93 खेजूरी 90.93 पोटाशपुर 92.89 ओंडा 93.05 कतुलपुर 93.73 कालिम्पोंग 83.07 दार्जिलिंग 82.16 मुख्य निष्कर्ष पहले चरण में एकमात्र सीतलकुची में 97.53% — सर्वाधिक मतदान दर्ज हुआ। दार्जिलिंग में 82.16% — सबसे कम। लेकिन 80% से नीचे एक भी सीट नहीं। 2011 जनगणना आधारित विश्लेषण हिंदू बाहुल सीटों पर भारी मतदान पहले चरण की हिंदू बाहुल सीटों पर 90% से अधिक मतदान हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार हिंदुओं ने पहले से कहीं अधिक सक्रियता से मतदाधिकार का इस्तेमाल किया। 25 हिंदू बाहुल सीटें

विश्लेषण में 96.87% सर्वाधिक — मेखलीगंज +8.73% सिलीगुड़ी में उछाल

पिछली बार से सीट मतदान % 2021 विजेता इस बार मुकाबला सिलीगुड़ी 90.63 बीजेपी शंकर घोष (BJP) vs गौतम देब (TMC) मेखलीगंज 96.87 टीएमसी धानीराम रॉय (BJP) vs परेश अधिकारी (TMC) अलीपुरद्वार 94.05 बीजेपी सुमन कांजिलाल (TMC) vs पारितोष दास (BJP) चंचल 95.46 टीएमसी प्रसुन बनर्जी (TMC) vs रतन दास (BJP) दार्जिलिंग 82.16 — — कालिम्पोंग 83.07 — — माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी 92.69 — — फन्सिदेव 95.08 — — रायगंज 92.96 — — कालियागंज 95.43 — — इटाहार 95.9 — — चोपड़ा 96.02 — — दिनहाटा 95.7 — — माथाभांगा 95.96 — — तूफानगंज 95.39 — — धूपगुड़ी 95.53 — — मैनागुड़ी 96.4 — — बालूरघाट 93.3 — — गंगारामपुर 95.47 — — तामलुक 92.29 — — हल्दिया 92.06 — — नंदीग्राम 92.24 — — पंसकुरा पूर्व 90.26 — — पंसकुरा पश्चिम 91.88 — — इंग्लिश बाजार 92.12 — — प्रमुख सीटों में मतदान बदलाव चंचल — 2016: 83.4% → 2021: 95.46% +12.06% सिलीगुड़ी — 2016: 81.9% → 2021: 90.63% +8.73% मेखलीगंज — 2016: 90.5% → 2021: 96.87% +6.37% अलीपुरद्वार — 2016: 88.03% → 2021: 94.05% +6.02% मुस्लिम बाहुल — 2011 जनगणना मुस्लिम सीटों पर परंपरागत रूप से ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बाहुल सीटों पर अधिक मतदान होना कोई नई बात नहीं। इस बेल्ट में ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ रही है। इस बार भी सभी मुस्लिम बाहुल सीटों पर 90% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। 11 मुस्लिम बाहुल सीटें

विश्लेषण में 96.81% सर्वाधिक — रानीनगर +9.15% फरक्का में सर्वाधिक

उछाल सीट मतदान % 2021 विजेता इस बार मुकाबला जंगीपुर 95.72 — — डोमकल 96.43 टीएमसी गोबिंदा हर्जा (BJP) vs हुमायूं कबीर (TMC) लालगोला 96.45 — — फरक्का 96.05 टीएमसी सुनील चौधरी (BJP) vs अमिरुल इस्लाम (TMC) सागरदिघी 95.35 — — रानीनगर 96.81 टीएमसी — जालांगी 95.96 — — नबाग्राम 90.74 — — मालदा 94.62 बीजेपी गोपाल चंद्र साहा (BJP) vs लिपिका बरमन घोष (TMC) गजोल 95.31 बीजेपी चिनमय देब (BJP) vs प्रसनजीत दास (TMC) मानिकचक 94.82 — — रतुआ 93.94 — — मुस्लिम सीटों पर मतदान बदलाव फरक्का — 2016: 86.9% → 2021: 96.05% +9.15% गजोल — 2016: 86.4% → 2021: 95.31% +8.91% डोमकल — 2016: 88.6% → 2021: 96.43% +7.83% मालदा — 2016: 87.4% → 2021: 94.62% +7.22% विश्लेषण — मतदान बदलाव के मायने बढ़ी हुई वोटिंग किसके पक्ष में जाएगी? मुस्लिम बाहुल सीटों पर हमेशा ज्यादा मतदान होता रहा है — यह टीएमसी का परंपरागत गढ़ है। लेकिन इस बार हिंदू बाहुल सीटों पर भी 90%+ मतदान एक बड़ा संकेत है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हिंदुओं की यह भारी भागीदारी बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। मतदान प्रतिशत बदलाव — क्या मायने? अंतर (%) मतलब क्या संकेत? 0 – 2% बहुत मामूली बदलाव यथास्थिति बनी रह सकती है 2 – 5% सामान्य उतार-चढ़ाव मामूली फेरबदल संभव 5%+ निर्णायक बदलाव सत्ता परिवर्तन की संभावना 8 – 10%+ लहर का संकेत बड़े राजनीतिक बदलाव का इशारा हिंदू सीटों पर बड़ा उछाल चंचल में 12.06%, सिलीगुड़ी में 8.73%, फरक्का में 9.15% — ये आंकड़े “लहर के संकेत” की श्रेणी में आते हैं। यह बढ़त किसी एक दल के लिए निर्णायक हो सकती है। बड़ा सवाल 10 फीसदी की बढ़ी हुई वोटिंग — क्या बंगाल में बीजेपी की जीत का रास्ता साफ करेगी? या फिर टीएमसी एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? परिणाम ही बताएगा। मुख्य सीटों का मतदान बदलाव — एक नजर चंचल (हिंदू) +12.06% फरक्का (मुस्लिम) +9.15% सिलीगुड़ी (हिंदू) +8.73% गजोल (मुस्लिम) +8.91% मालदा (मुस्लिम) +7.22% मेखलीगंज (हिंदू) +6.37% अलीपुरद्वार (हिंदू) +6.02% स्रोत: चुनाव आयोग और 2011 जनगणना Jansatta InfoGenIE

ऊपर दी गई टेबल से एक ट्रेंड स्पष्ट दिख रहा है, मुस्लिम बाहुल सीटों पर तो 90 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ ही है, इसके साथ हिंदू बाहुल सीटों पर भी 90 फीसदी से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। इसका सीधा मतलब है कि इस चुनाव में अगर मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है तो हिंदुओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। कुछ सीटों के मतदान प्रतिशत की पिछले विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत से तुलना करके रुझान को समझने की कोशिश करते हैं।

सिलीगुड़ी का वोटिंग ट्रेंड (हिंदू बाहुल)

सिलीगुड़ी में इस बार 90.63 फीसदी वोटिंग हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 81.9 फीसदी मतदान देखने को मिला था। इसका मतलब है कि पिछली बार की तुलना में 8.73 फीसदी ज्यादा वोटिंग हुई है। इस सीट से 2021 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार सिलीगुड़ी में बीजेपी के डॉक्टर शंकर घोष और टीएमसी के गौतम देब के बीच मुकाबला है।

मेखलीगंज का वोटिंग ट्रेंड (हिंदू बाहुल)

मेखलीगंज में इस बार 96.87 फीसदी वोटिंग हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 90.5 फीसदी वोटिंग हुई थी। इसका मतलब है कि पिछली बार की तुलना में 6.37 फीसदी का बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। इस सीट से 2021 में टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। इस बार मेखलीगंज में बीजेपी के धानीराम रॉय और टीएमसी के परेश चंद्र अधिकारी के बीच मुकाबला है।

अलीपुरद्वार का वोटिंग ट्रेंड (हिंदू बाहुल)

अलीपुरद्वार में इस बार 94.05 फीसदी का भारी मतदान हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 88.03 फीसदी वोटिंग हुई थी। इसका मतलब है कि 6.02% ज्यादा वोटिंग हुई है। इस सीट पर 2021 में बीजेपी की सुमन कांजिलाल जीती थीं। इस बार अलीपुरद्वार में मुकाबला टीएमसी की सुमन कांजिलाल और बीजेपी के पारितोष दास के बीच है।

चंचल का वोटिंग ट्रेंड (हिंदू बाहुल)

चंचल सीट पर इस बार 95.46 फीसदी मतदान हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 83.4 फीसदी वोटिंग हुई थी। इसका मतलब है कि सीधे-सीधे 12.06 प्रतिशत की अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। इस सीट पर 2021 में टीएमसी के निहार रंजन घोष जीते थे। इस बार चंचल में मुकाबला टीएमसी के प्रसुन बनर्जी और बीजेपी के रतन दास के बीच है।

मालदा का वोटिंग ट्रेंड (मुस्लिम बाहुल)

मालदा सीट पर इस बार 94.62 फीसदी मतदान हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 87.4 फीसदी वोट पड़े थे। इसका मतलब है कि 7.22 प्रतिशत वोटिंग में इजाफा देखने को मिला है। इस सीट पर 2021 में बीजेपी के गोपाल चंद्र साहा जीते थे। इस बार मालदा सीट पर मुकाबला बीजेपी के गोपाल चंद्र साहा और टीएमसी के लिपिका बरमन घोष के बीच है।

फरक्का का वोटिंग ट्रेंड (मुस्लिम बाहुल)

फरक्का सीट पर इस बार 96.05 फीसदी मतदान हुआ है। पिछली बार इस सीट पर 86.9 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई थी। इसका मतलब है कि इस चुनाव में 9.15 फीसदी वोटिंग ज्यादा हुई है। 2021 में इस सीट से टीएमसी की जीत हुई थी। इस बार मुकाबला बीजेपी के सुनील चौधरी और टीएमसी के अमिरुल इस्लाम के बीच है।

डोमकल का वोटिंग ट्रेंड (मुस्लिम बाहुल)

डोमकल सीट पर इस बार 96.43 फीसदी वोट पड़े हैं। पिछली बार यह आंकड़ा 88.6 दर्ज किया गया था। इसका मतलब है कि मुस्लिम बाहुल डोमकल में 7.83 फीसदी ज्यादा मतदान हुआ है। पिछली बार इस सीट पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। डोमकल में इस बार मुकाबला बीजेपी के गोबिंदा हर्जा और टीएमसी के हुमायूं कबीर के बीच है।

गजोल का वोटिंग ट्रेंड (मुस्लिम बाहुल)

गजोल सीट पर इस बार 95.31 फीसदी वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव में इस सीट पर 86.4 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसका मतलब है कि इस चुनाव में 8.91 फीसदी ज्यादा वोटिंग हुई है। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। इस बार मुकाबला बीजेपी के चिनमय देब और टीएमसी के प्रसनजीत दास के बीच है।

क्या कहता है सीटों का वोटिंग पैटर्न?

पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बाहुल सीटों पर ज्यादा वोटिंग होना कोई नई बात नहीं है। पिछले कई चुनावों से यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस पूरी बेल्ट में ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के बाद एक बड़ा परिवर्तन यह दिख रहा है कि अब हिंदू बाहुल सीटों पर भी 90 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है। जानकार मानते हैं इस बार के चुनाव में हिंदुओं ने भी बढ़-चढ़कर मतदान किया है। नीचे दी गई टेबल से समझिए चुनाव में कितने फीसदी वोट बढ़ने के क्या मायने निकले सकते हैं-

अंतर (%) मतलब 0–2% बहुत मामूली बदलाव 2–5% सामान्य उतार-चढ़ाव 5%+ निर्णनायक बदलाव 8–10%+ लहर का संकेत

पहले चरण का वोटिंग पैटर्न तो डीकोड हो गया है। मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, हिंदुओं ने भी बड़ी संख्या में मतदाधिकार का इस्तेमाल किया है। सवाल यह है- ये 10 फीसदी की बढ़ी हुई वोटिंग इस बार क्या बंगाल में बीजेपी की जीत का रास्ता साफ करेगी या फिर टीएमसी एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी?

जनसत्ता की विशेष सीरीज ‘आंकड़े बोलते हैं’ के अन्य भाग पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें