West Bengal Assembly Election 2026 Result LIVE: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य के 77 केंद्रों पर मतगणना होगी। व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल के चलते 294 सीटों वाली विधानसभा में से 293 सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान रद्द कर दिया है।
टीएमसी और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने मिलकर चुनाव लड़ा है। तृणमूल कांग्रेस ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि तीन सीटों पर बीजीपीएम ने उम्मीदवार उतारे। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान हुए थे। पहले चरण में 92.88% मतदान हुआ था और दूसरे चरण में रिकॉर्ड 92.5% मतदान दर्ज किया गया।
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एग्जिट पोल क्या कहते हैं?
ज्यादातर एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ताधारी टीएमसी से आगे दिखा रहे हैं। मैट्रिज के एग्जिट पोल में ममता की पार्टी को 125 से 140 और भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। चाणक्य स्ट्रैटीज ने तृणमूल कांग्रेस को 130 से 140 और बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। चाणक्य स्ट्रैटीज ने टीएमसी को 130 से 140 और बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया है।
वहीं पीपल्स पल्स और जनमत ने ममता बनर्जी की सरकार की वापसी का अनुमान जताया है। पीपल्स पल्स ने तृणमूल कांग्रेस को 177 से 187 और भारतीय जनता पार्टी को 95 से 110 सीटें मिलने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी को एक से तीन सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जनमत के एग्जिट पोल में टीएमसी की सरकार की वापसी का अनुमान लगाया गया है। टीएमसी 195-205, भाजपा 80-90, कांग्रेस 1-3 सीटों की भविष्यवाणी की है। यहां क्लिक कर देखें एग्जिट पोल के नतीजे…
साल 2021 में क्या रहे नतीजे?
पश्चिम बंगाल के 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 294 में से 215 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी की सीटें जहां 2016 में तीन थी, वो बढ़कर 77 पहुंच गईं। वामपंथी दल 2021 के चुनाव में एक भी सीट जीतने में नाकाम रहे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के लिए बने रहिये जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग के साथ...
West Bengal Election Result 2026 LIVE: तलाशी के बाद ही एंट्री की इजाजत दी जाएगी- रूपा गांगुली
भाजपा उम्मीदवार रूपा गांगुली ने कहा, "पहले अधिकारी प्रवेश करेंगे। उसके बाद हमें उस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए काफी दूर तक पैदल चलना होगा। फिर तलाशी और जांच की जाएगी और उसके बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।"
West Bengal Election Result 2026 LIVE: कई एग्जिट पोल बीजेपी की जीत की ओर कर रहे इशारा
कई एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए एक बड़ी सफलता की ओर इशारा कर रहे हैं। मैट्रिज़ ने भाजपा के लिए 146-161 सीटों का अनुमान लगाया है, जबकि पोल डायरी ने 142-171 सीटों का अनुमान लगाया है। पी-मार्क ने भाजपा के लिए 150 से 175 सीटों की जीत का अनुमान लगाया है, और चाणक्य स्ट्रैटेजीज़ ने भी पार्टी को 150-160 सीटों की बढ़त का अनुमान दिया है।
West Bengal Election Result 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल मतगणना के लिए तैयार - चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, "पश्चिम बंगाल मतगणना के लिए तैयार है।"
West Bengal Election Result 2026 LIVE: टीएमसी 200 सीटें जीतने के लिए तैयार- ममता बनर्जी
मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC नेता ममता बनर्जी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनावों में 200 से अधिक सीटें जीतने के लिए तैयार है।
West Bengal Election Result 2026 LIVE: भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट स्कूल में होगी
भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट स्कूल में होगी, जहां सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
West Bengal Election Result 2026 LIVE: बंगाल में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा- हुमायूं कबीर
मतगणना से पहले एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर ने कहा, "बंगाल में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा; राज्य में त्रिशंकु विधानसभा बनेगी।"
West Bengal Chunav Parinam 2026 LIVE: बंगाल में कितनी वोटिंग हुई
बंगाल की 294 सीटों पर 2 फेज में वोटिंग हुई। 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर 93.19% और 29 अप्रैल को सेकेंड फेज की 142 सीटों पर 91.66% मतदान हुआ। दोनों फेज मिलाकर राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा 92.47% वोटिंग हुई।
West Bengal Election Result 2026 LIVE: लोगों पर निरंकुश तरीके से शासन किया गया- कृष्ण लाल मिड्ढा
पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों पर विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मिड्ढा ने कहा, "लोगों पर निरंकुश तरीके से शासन किया गया, लगभग तानाशाही की तरह, और जनता ने उस शासन शैली को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काम किया है।"
West Bengal Election Result 2026 LIVE: जानबूझकर बिजली कटौती की जा रही - ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, "सतर्क रहें। नज़र रखें। रात भर जागते रहें। शिकायतें दर्ज करें। मुझे विभिन्न स्थानों से रिपोर्ट मिल रही हैं कि जानबूझकर बिजली कटौती की जा रही है। हुगली के सेरामपुर, नादिया के कृष्णानगर, बर्दवान के औसग्राम और कोलकाता के क्षुदिराम अनुशीलन केंद्र तक, ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां चरणबद्ध तरीके से बिजली कटौती की जा रही है, सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं और वाहनों का आवागमन स्ट्रांग रूम के अंदर-बाहर हो रहा है। मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करती हूं: जिस तरह मैं हर चीज पर नज़र रखने के लिए रात भर जाग रही हूं, आप भी रात भर जागकर स्ट्रांग रूम में जनता के वोटों की रक्षा करें। अगर कोई कहीं भी कोई संदिग्ध स्थिति पैदा करता है, तो उसे घेर लें, तुरंत शिकायत दर्ज करें और सीसीटीवी फुटेज की मांग करें। यह सब भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है।"
West Bengal Election Result 2026 LIVE: बांकुड़ा यूनिवर्सिटी में मतगणना केंद्र पर भारी सुरक्षा
बांकुरा यूनिवर्सिटी के मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। सुबह से ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और प्रवेश करने वाले सभी लोगों की मेटल डिटेक्टरों से जांच की जा रही है।