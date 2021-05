पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही मतगणना में तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिलता देख ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के सामने आकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। रुझानों में बहुमत मिलने का आंकड़ा साफ़ होते ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर के बाहर ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाते दिखे। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से चुनाव आयोग ने जश्न मनाने से मना किया था। साथ ही ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के से लोगों से भी आग्रह किया था कि वे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चुनावी जीत का जश्न ना मनाएं।

हालांकि चुनावी रुझान में बहुमत मिलते ही ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने उनकी बात को भी अनसुना कर दी। लोगों ने ममता बनर्जी के घर बाहर जाकर खूब जश्न मनाया। इतना ही कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के बाहर खड़े लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का चुनावी गाना खेला होबे बजाकर डांस भी किया। ममता बनर्जी के घर के अलावा बंगाल के कई हिस्सों में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बहुमत का आंकड़ा मिलते ही सड़क पर आकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। रुझानों में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा 200 का आंकड़ा पार करते ही नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लेकर अपनी ख़ुशी जाहिर करनी शुरू कर दी।

#WATCH TMC supporters celebrate at Kalighat, Kolkata as party leads on 202 seats as per official trends#WestBengalElections2021 pic.twitter.com/iiOyPhf8be

— ANI (@ANI) May 2, 2021