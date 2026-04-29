West Bengal Election Exit Poll Results 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का बुधवार को दूसरे चरण का मतदान जारी है। अभी यह देखना बाकी है कि क्या टीएमसी सत्ता बरकरार रख पाएगी या भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद पूर्वी राज्य में पहले चरण में 91% का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया। कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल परिणाम आने शुरू हो जाएंगे।

दांव पर क्या है: भारतीय जनता पार्टी के लिए, यह चुनाव इस बात की असली परीक्षा है कि क्या सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार के आरोप और नागरिकता की राजनीति सत्ताधारी पार्टी की सबसे मजबूत दीवार को भेद सकती है। वहीं, टीएमसी के लिए, जीत का मतलब है लगातार चौथी बार सत्ता में आना, जो एक रिकॉर्ड है।

टीएमसी साल 2011 से सत्ता में काबिज: 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से हर विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। पार्टी की सीटें साल 2011 में 184 थीं और साल 2021 में यह बढ़कर 215 हो गईं। हालांकि, 2019 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी को झटका लगा था जब बीजेपी ने 42 में से 22 सीटों के मुकाबले 18 सीटें जीती थीं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी 2024 के चुनावों में BJP की 12 सीटों के मुकाबले 29 लोकसभा सीटें जीतकर वापसी करने में सफल रही।

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