पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट पर पुरानी रणनीति से ही फिर से कांग्रेस अपने गढ़ पर कब्जा करने की कवायद में जुट गई है। यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है और यहां पर बीते चुनाव में त्रिकोणीय समीकरण की वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार पार्टी ने अपने सबसे अनुभवी नेता अधीर रंजन चौधरी को इस विधानसभा चुनाव में उतारा है।

कांग्रेस पार्टी के लिए सीधी टक्कर भाजपा से होगी क्योंकि यहां भाजपा का कब्जा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। इस चुनाव में सभी दलों में बंटने वाले वोट बैंक को बचाने की होगी। हालांकि लोकसभा में पूर्व सांसद रह चुके अधीर रंजन की उपस्थित ने इस सीट पर अभी से ही कांग्रेस के लिए जमीनी माहौल तैयार कर दिया है।

मैंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा- अधीर रंजन

कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मैंने इस सीट के लिए अपना नामांकन किया है और अब से पहले मैंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। हम तेजी से काम कर रहे हैं और इसका लाभ आने वाले दिनों में कांग्रेस को मिलेगा। इससे पहले अधीर रंजन बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और 1999 से लगातार इस सीट के सांसद रहे हैं। इस सीट की एक खास बात यह भी है कि मुस्लिम बहुल सीट होने के बाद भी आज तक कोई भी मुस्लिम सांसद इस सीट से जीतकर नहीं आया है।

लोकसभा चुनाव में टीएमसी नेता यूसुफ पठान को हराकर अधीर रंजन लोकसभा में पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर विधानसभा मुख्यतौर मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां करीब 52 फीसदी आबादी मुस्लिम, 13.2 फीसदी अनुसूचित जाति और 0.9 फीसदी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अन्य समुदाय में यहां पर ईसाई (0.25 फीसदी), जैन (0.04 फीसदी) और सिख ( 0.01 फीसदी) हैं।

बहरामपुर सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रही है

इस बार कांग्रेस की मौजूदगी के बाद यहां मुख्यतौर पर भाजपा, टीएमसी और AIMIM के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की अधिक संभावनाएं बन रही है। इस वजह से यहां के चुनाव परिणाम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 52 फीसदी मुस्लिम आबादी होने की वजह से यह सीट मुस्लिम बहुल इलाका है और ये मतदाता यहां पर निर्णायक भूमिका में हैं। यह सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रही है लेकिन बीते सालों में यहां भाजपा का भी प्रभाव बढ़ा है। कांग्रेस के अधीर रंजन के आने से चुनाव त्रिकोणीय हो गया है।

साल 2021 के चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। इस सीट के लिए कांग्रेस पार्टी ने इन चुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतारा था और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल गया था। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में कुल 39,340 वोट आए थे जबकि टीएमसी को 62,488 वोट मिले थे। 40,146 वोट के साथ कांग्रेस पार्टी यहां तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। वहीं, 2016 और 2011 के चुनाव में इसी सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। 2006 में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई थी। इसकी खास बात यह है कि इस चुनाव में अधीर रंजन चौधरी ने इस निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था।

रोजी-रोटी नहीं, अस्मिता बनी चुनावी मुद्दों का आधार

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार में इस बार न सड़क, न रोजगार और न ही विकास का मुद्दा हावी है। इस बार चुनाव में अस्मिता और संस्कृति का मुद्दा हावी है। असम हो या पश्चिम बंगाल, केरल हो या तमिलनाडु सभी राजनीतिक दल स्थानीय अस्मिता का मुद्दा तेजी से चुनाव में उठा रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें