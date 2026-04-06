पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम होने वाला है। बंगाल चुनाव टीएमसी के अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम वोटबैंक का भी लिटमस टेस्ट है। वहीं मुर्शिदाबाद जिला चर्चा में है। यहां की तीन विधानसभा सीटें 2026 के चुनावी मुकाबले का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गई हैं। रेजिनगर में बाबरी नाम से मस्जिद बनने से माहौल गर्म है। हालांकि इससे टीएमसी का वोटबैंक भी खतरे में है।

हुमायूं कबीर का कितना असर?

भरतपुर, रेजिनगर और बेलडांगा सीट पर टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का असर है। वह अब आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के फाउंडर हैं। उन्होंने पिछले साल 6 दिसंबर को अयोध्या में गिराए गए ढांचे की तरह एक मस्जिद की नींव रखी थी। कबीर को टीएमसी से निकालने के बाद जो स्थानीय विरोध के तौर पर शुरू हुआ था, वह कुछ ही महीनों में मुर्शिदाबाद के इस हिस्से में चुनाव का इमोशनल मुद्दा बन गया है। यहां हर कैंपेन, बातचीत और पॉलिटिकल हिसाब-किताब एक ही सवाल पर आकर रुकता है- क्या बाबरी अपील मुस्लिम वोटरों को कबीर के पीछे लामबंद कर सकती है, या इससे हिंदुओं में भी जवाबी हमला होगा? मार्च में वहां पहली ईद की नमाज़ में मुर्शिदाबाद, नादिया और नॉर्थ 24 परगना से भीड़ उमड़ी थी।

रोज आ रहे ईंटें और सीमेंट से भरे ट्रक

ईंटें और सीमेंट ले जाने वाले ट्रक लगभग रोज आते हैं। डोनेशन बॉक्स भर जाते हैं। सिर पर ईंटें ढोते समर्थकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिससे बन रही मस्जिद उस चुनाव क्षेत्र से भी बड़ी पॉलिटिकल निशानी बन गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए यह तस्वीर पॉलिटिकल तौर पर बहुत कीमती है। मुर्शिदाबाद के एक सीनियर बीजेपी नेता ने कहा, “बाबरी के नाम पर ले जाई जा रही हर ईंट इस इलाके में हिंदू वोटों को मज़बूत करने में मदद कर रही है। लोग इसे तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स का एक और उदाहरण मानते हैं।”

पार्टी लीडर इस प्रोजेक्ट को ‘तुष्टिकरण की राजनीति’ का सबूत बताते हैं और कहते हैं कि इससे आस-पास के इलाकों में हिंदुओं में गुस्सा बढ़ रहा है, जहां काफी संख्या में वोटर मेजोरिटी कम्युनिटी से हैं। हालांकि टीएमसी को डर है कि हुमायूं कबीर (खासकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाने के बाद) उसी इलाके में मुस्लिम वोटरों के एक हिस्से को अपनी तरफ खींच सकते हैं। यहां टीएमसी का दबदबा रहा है।

एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा, “हुमायूं चुनाव से पहले एक इमोशनल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि मुश्किल समय में उनके साथ कौन खड़ा था। चुनाव का फ़ैसला विकास और भलाई से होगा, उकसावे से नहीं।” मुर्शिदाबाद में लगभग 70 फीसदी मुसलमान हैं। यह जिला टीएमसी के माइनॉरिटी सपोर्ट बेस के सबसे मज़बूत पिलर में से एक रहा है।

2021 में था टीएमसी का दबदबा

राज्य की 85 मुस्लिम-बहुल सीटों में से पार्टी ने 2021 में 75 जीतीं। लेकिन AJUP-AIMIM का गठबंधन अब बाबरी मस्जिद मुद्दे को मुसलमानों, खासकर युवा वोटरों के बीच राजनीतिक ज़ोर के लिए एक रैली पॉइंट में बदलना चाहता है, जिनका टीएमसी और कांग्रेस दोनों से मोहभंग हो गया है। रेजिनगर विधानसभा उस एक्सपेरिमेंट के सेंटर में है। यह चुनाव क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण है और जिसमें लगभग 65 प्रतिशत मुसलमान हैं। वहीं से इस बार कबीर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पहली बार 2011 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर यह सीट जीती थी। टीएमसी में शामिल होने के बाद 2013 का उपचुनाव हार गए। इसके बाद रबीउल आलम चौधरी ने टीएमसी के टिकट पर 2021 में 68,000 से ज़्यादा वोटों से सीट जीती।

अब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद को अपने कैंपेन का सेंटर बनाकर रेजिनगर को अपनी नई पार्टी का लॉन्चपैड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भरतपुर से इस सीट पर आए कबीर ने PTI से कहा, “यह सिर्फ़ एक मस्जिद के बारे में नहीं है। यह आत्म-सम्मान और राजनीतिक गरिमा के बारे में है। बंगाल में मुसलमान अब अपनी आवाज़ चाहते हैं, दिखावे के लिए नहीं।” अगर मुस्लिम वोटरों का एक छोटा सा हिस्सा भी TMC से AJUP में चला जाता है, तो आस-पास के चुनाव क्षेत्रों में चुनावी गणित काफ़ी बदल सकता है।

भरतपुर में भी कबीर का असर

यह बात खासकर भरतपुर में सच है, जहां कबीर ने 2021 में टीएमसी कैंडिडेट के तौर पर 43,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। भरतपुर में करीब 58 परसेंट मुस्लिम वोटर हैं। हालांकि स्थानीय अनुमानों के मुताबिक मुस्लिम आबादी इससे कहीं ज़्यादा है। यह चुनाव क्षेत्र बांग्लादेश बॉर्डर के पास है और लंबे समय से माइग्रेशन, पहचान और घुसपैठ के आरोपों से प्रभावित रहा है।

टीएमसी की दिक्कत यह है कि हुमायूं कबीर अब उसके कैंडिडेट नहीं होने के बावजूद भरतपुर में असर बनाए हुए हैं। लोकल नेता अकेले में मानते हैं कि मुस्लिम वोटरों का एक हिस्सा उन्हें अपनी सबसे मजबूत आवाज के तौर पर देखता है। अगर मुस्लिम वोट उनके साथ पड़ोसी रेजिनगर में AJUP की तरफ चले जाते हैं, तो टीएमसी को अपने पारंपरिक सपोर्ट बेस में बंटवारे का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस और हिंदू-बहुल इलाकों में बीजेपी के लिए जगह बन सकती है।

बेलडांगा विधानसभा अहम

भरतपुर और रेजिनगर के बीच और प्रस्तावित मस्जिद की जगह के सबसे करीब बेलडांगा यह तय करेगा कि बाबरी मुद्दा सिंबॉलिक रहेगा या चुनावी तौर पर अहम बनेगा। बेलडांगा एक मुस्लिम-बहुल चुनाव क्षेत्र है जहां सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास रहा है। मस्जिद प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद से यहां तनावपूर्ण विरोध प्रदर्शन, भारी पुलिस तैनाती और तीखी बयानबाजी देखी गई है।

एक समय यहां कांग्रेस का दबदबा था। उसने 2011 और 2016 में जीत हासिल की थी, लेकिन 2021 में टीएमसी ने यह सीट जीत ली। फिर भी हाल के लोकसभा चुनावों में अंतर बहुत कम हो गया है और 2024 में इस हिस्से में टीएमसी, कांग्रेस से मुश्किल से 4,455 वोटों से आगे थी।

बीजेपी का क्या है हिसाब?

अब एक त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। टीएमसी अपने अल्पसंख्यक आधार को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस खोई हुई ज़मीन वापस पाने की उम्मीद कर रही है और बीजेपी इस उम्मीद में है कि अगर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता रहा तो हिंदू एकजुटता होगी। बीजेपी का हिसाब सीधा है। बाबरी मस्जिद जितना ज़्यादा कैंपेन पर हावी होगी, धार्मिक ध्रुवीकरण से उसे आस-पास के हिंदू इलाकों में मदद मिलने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। भले ही बीजेपी तीनों सीटों पर कमज़ोर है लेकिन राजनीतिक विश्लेषक बिश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि तीन सीटों वाला यह इलाका ‘प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला’ बन गया है। उन्होंने कहा, “कबीर मुस्लिम पहचान को पॉलिटिकल कैपिटल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी उस दावे को हिंदू एकता की कहानी में बदल रही है। टीएमसी दोनों के बीच फंस गई है।” भरतपुर, रेजिनगर और बेलडांगा में सड़कें और नौकरियां बैकग्राउंड में चली गई हैं; अब बैलेट बॉक्स पर बाबरी मस्जिद का साया मंडरा रहा है।

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