West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार द्वारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने या बजाने के प्रोटोकॉल संबंधी निर्देश को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है और आरोप लगाया है कि यह राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रवींद्रनाथ टैगोर का अपमान है।

28 जनवरी को जारी एक निर्देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने वंदे मातरम गाने के लिए प्रोटोकॉल का पहला सेट अधिसूचित किया। इसमें यह निर्देश दिया गया कि आधिकारिक समारोहों में इसके सभी छह श्लोक गाए जाने चाहिए। लेकिन बंगाल में, वंदे मातरम को जन गण मन से पहले पढ़े जाने के निर्देश ने भारी आक्रोश पैदा कर दिया है।

टैगोर को आज भी कई देशों में पढ़ाया जाता है- ब्रात्या बसु

टीएमसी नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्या बसु ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दावा किया कि आरएसएस सहित हिंदुत्व संगठन नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर के खिलाफ थे। बासु ने कहा, “आरएसएस और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों को रवींद्रनाथ टैगोर की खुले विचारों वाली सोच कभी पसंद नहीं आई। टैगोर को आज भी कई देशों में पढ़ाया जाता है। अब जन गण मन से पहले वंदे मातरम को अनिवार्य बनाना ऊंच-नीच की ओर एक कदम है।” बासु ने कहा “इस प्रक्रिया में टैगोर का अपमान हुआ है।”

बासु ने केंद्र के आदेश के समय को आगामी बंगाल विधानसभा चुनावों से भी जोड़ा और दावा किया कि ममता बनर्जी के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इसे भुला दिया जाएगा। राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को “बंकिम दा” कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की। इस पर टीएमसी सांसदों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। भट्टाचार्य ने पूछा कि क्या यह अधिसूचना “उस घाव पर मरहम” लगाने के लिए थी

पिछले साल दिसंबर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान, मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में आकर वंदे मातरम को संक्षिप्त करने का आरोप लगाते हुए उनकी कड़ी आलोचना की थी और दावा किया था कि इस विश्वासघात ने भारत के विभाजन के बीज बोए थे।

टीएमसी सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, “1937 में, कांग्रेस ने रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह मानते हुए, राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष भावना को पुष्ट करने के लिए वंदे मातरम के दो श्लोकों को अपनाया था।”

CPI(M) ने भी केंद्र के निर्देश की आलोचना की, पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने कहा, “बीजेपी अब बंगाल के दिग्गजों के बीच विभाजन और ऊंच-नीच का अंतर पैदा करने की कोशिश कर रही है। पहले उन्होंने कोलकाता बंदरगाह का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया। अब वे यह तय कर रहे हैं कि बंकिम चंद्र, रवींद्रनाथ टैगोर से श्रेष्ठ हैं। क्या अमित शाह को पता है कि रवींद्रनाथ टैगोर कौन हैं और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन हैं।”

आरएसएस ने कभी वंदे मातरम का सम्मान नहीं किया- चक्रवर्ती

चक्रवर्ती ने आगे कहा, “स्वतंत्रता से पहले के काल में, आरएसएस ने कभी वंदे मातरम का नारा नहीं दिया। उन्होंने तिरंगे का भी कभी सम्मान नहीं किया। वे कैसे समझ पाएंगे कि नेताजी, टैगोर और बंकिम चंद्र कौन थे।” कांग्रेस ने भी इन आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि यह कदम विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से उठाया गया है, वहीं पार्टी के पूर्व राज्य अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे विभाजनकारी रणनीति करार दिया।

हालांकि, राज्य बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी का रुख स्थिर है और चुनाव से प्रेरित नहीं है। उन्होंने कहा, “बीजेपी के हर सम्मेलन में पूरा वंदे मातरम गाया जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। गीत की रचना का 150वां वर्ष एक अहम अवसर है। हमारा प्रयास इसे इसकी पूरी गरिमा वापस दिलाना है।” उन्होंने टैगोर को नीचा दिखाने के आरोपों को बचकाना बताते हुए खारिज कर दिया।

मूल रूप से 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित और बाद में 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ में शामिल किए गए वंदे मातरम के दो छंदों वाले संस्करण को 1950 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कांग्रेस नेतृत्व ने मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम लीग के कुछ वर्गों द्वारा हिंदू देवियों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के संदर्भों पर उठाई गई आपत्तियों के बाद वंदे मातरम के अन्य छंदों को शामिल न करने का फैसला लिया था।

हालांकि, इस निर्देश ने आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए टीएमसी को और ज्यादा ताकत दे दी है। बंगाली भाषा को लेकर बीजेपी को निशाना बनाने और बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों पर कथित हमलों के जरिए पार्टी को बंगाल में बाहरी के रूप में चित्रित करने के बाद, एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा, “हमें बीजेपी के खिलाफ एक और हथियार मिल गया है कि यह मूल रूप से बंगाली विरोधी है और बंगाल के लिए एक बाहरी पार्टी है।”

बीजेपी को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का इतिहास नहीं पता- टीएमसी नेता

नेता ने आगे कहा, “बीजेपी को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का इतिहास नहीं पता। वे बिना कुछ जाने-समझे बंगालियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम आगामी विधानसभा चुनाव में भगवा खेमे के खिलाफ करेंगे।” लेकिन बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने टीएमसी के बंगाली-विरोधी आरोप को खारिज करते हुए दावा किया कि इससे चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, “हमारा मुख्य लक्ष्य हिंदू वोट बैंक को एकजुट करना है। अगर टीएमसी इसका विरोध करती है तो यह आदेश हमारे लिए मददगार साबित होगा।” पढ़ें राष्ट्रीय गीत के लिए बनाए गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए नियम