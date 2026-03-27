Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मुख्य मुकाबला इस बार भी सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच है। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की 57 सीटों के नतीजे 8 हजार या उससे कम वोटों से आए थे। इसीलिए इस बार के विधानसभा चुनाव में यही 57 सीटें बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिहाज से अहम मानी जा रही है।
जिन 57 सीटों पर पिछले चुनाव में कम वोटों से नतीजे आए थे, वहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच मामूली वोट बैंक का बदलाव ही नतीजे बदलने में अहम हो सकता है। यह अहम इसलिए भी है क्योंकि जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं, सभी संकेत दे रहे हैं, कि दोनों ही पार्टियों के बीच वोट प्रतिशत का अंतर काफी कम है।
कांटे का था मुकाबला
खास बात यह है कि इन सभी सीटों पर जीत का औसत अंतर लगभग 8,000 वोटों का था। इनमें से 19 सीटों पर 3,000 से भी कम वोटों का अंतर रहा। 57 सीटों में से टीएमसी ने 29 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को 28 सीटें मिलीं। सबसे करीबी मुकाबलों में बीजेपी ने 12 और TMC ने सात सीटें जीतीं थीं।
2021 के चुनावों के परिणामों के संदर्भ में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। उस चुनाव में टीएमसी ने 213 और BJP ने 77 सीटें जीती थीं, जबकि इंडियन सेकुलर फ्रंट (ISF) को केवल एक सीट मिली थी। उस चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। इस बार चुनाव में कड़ी टक्कर होने की आशंका को देखते हुए ये करीबी मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्र निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
किस क्षेत्र की हैं ये 57 सीटें?
अहम बात यह भी है कि इन 57 सीटों में से अधिकतर सीटें दक्षिण बंगाल में हैं, जहां 47 सीटें हैं। इसके अलावा उत्तर बंगाल में 10 हैं। इनमें से एक उल्लेखनीय समूह पश्चिमी जिलों पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया और पश्चिमी बर्धमान में स्थित है। बांकुरा और पश्चिमी बर्धमान में ऐसी छह-छह सीटें हैं, जबकि पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और पुरुलिया में पांच-पांच सीटें हैं।
कई निर्वाचन क्षेत्रों में जीत-हार का अंतर इन चुनावों की अनिश्चितता को दर्शाता है। बांकुरा में बीजेपी ने साल्टोरा सीट 4,145 वोटों से और चटना सीट 7,164 वोटों से जीती, जबकि टीएमसी ने रानीबांध सीट 3,939 वोटों से अपने नाम की थी। बांकुरा सीट बीजेपी ने जीती थी, यह सीट उसने महज 1,468 वोटों के अंतर से हासिल की थी। इसके अलावा पश्चिम बर्धमान में टीएमसी ने पांडाबेश्वर सीट 3,803 वोटों से जीती। इसके अलावा बीजेपी ने आसनसोल दक्षिण सीट 4,487 वोटों से अपने नाम की। कुल्टी में राज्य के सबसे करीबी मुकाबलों में से एक देखने को मिला, जहां बीजेपी ने मात्र 679 वोटों से जीत हासिल की।
सुवेंदु ने 1956 वोटों से ममता को हराया था
पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी ने घाटाल में टीएमसी को 966 वोटों से हराया, जबकि टीएमसी ने नारायणगढ़ में 2,416 वोटों और दंतान में 623 वोटों से जीत हासिल की। पूर्वी मेदिनीपुर में नंदीग्राम में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 1,956 वोटों से हराया, जबकि टीएमसी ने महिसादल में 2,386 वोटों से जीत दर्ज की।
सबसे नाटकीय उलटफेरों में से एक कूच बिहार जिले के दिन्हाटा में देखने को मिला। जहां भाजपा के निशिथ प्रमाणिक ने टीएमसी के उदययन गुहा को मात्र 57 वोटों से हराया। हालांकि, प्रमाणिक के इस्तीफे के बाद, उसी वर्ष हुए उपचुनाव में गुहा ने भाजपा के अशोक मंडल को 1.64 लाख वोटों से हरा दिया।
बीरभूम जिले के सिउरी में टीएमसी ने 7,320 वोटों से जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 8,000 से अधिक वोट मिले। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर और मतदाता सूची में संशोधन उनके पक्ष में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे 80% से अधिक सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएंगे।
इस बार और हो सकता है बिखराव
2026 का चुनाव भी पहले से अधिक खंडित होने की आशंका है। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की संभावना है, जबकि सीपीआई (एम) आईएसएफ के साथ सीट-साझाकरण समझौता कर रही है। एक नया फैक्टर हुमायूं कबीर की नई पार्टी और AIMIM के बीच गठबंधन भी है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “इससे इन सीटों के नतीजों का अनुमान लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। अगर भाजपा या टीएमसी में से किसी एक से कुछ हजार वोट भी हट जाते हैं, तो इसका असर निर्णायक हो सकता है।
TMC नेताओं का क्या कहना है?
टीएमसी नेताओं ने कहा कि वे स्थिति की गंभीरता को समझते हैं। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “कम अंतर वाली 57 सीटें किसी भी पक्ष का रुख बदल सकती हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर मुकाबला कड़ा होता है, तो ये सीटें तय करेंगी कि कौन सत्ता में आएगा या हम बंगाल में सत्ता बरकरार रख पाएंगे या नहीं।
टीएमसी के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर कुछ समुदायों के मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि कम अंतर वाली सीटों पर यह प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट है। लेकिन जनता उनके साथ है और वे जीतेंगे।’
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