West Bengal Election 2026 Candidate List Party Wise: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की 294 सीटों पर दो चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होना है। राज्य में होने जा रहे चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच है। दोनों ही दल अपने ज्यादातर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं।

बीजेपी और टीएमसी के अलावा पश्चिम बंगाल में वामदल और कांग्रेस पार्टी भी चुनाव मैदान में हैं। कुछ सीटों पर छोटे दलों का भी प्रभाव है। जनसत्ता डॉट कॉम की इस रिपोर्ट में आपको पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे प्रमुख दलों के प्रत्याशियों की सीटवार जानकारी दी जाएगी। जैसे-जैसे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा, यह टेबल अपडेट की जाएगी।

West Bengal Elections 2026: BJP TMC Left Congress Candidates List

विधानसभा संख्याविधानसभा का नामबीजेपी उम्मीदवार का नामटीएमसी उम्मीदवार का नामलेफ्ट उम्मीदवार का नामकांग्रेस उम्मीदवार का नामअन्य उम्मीदवार का नाम
1मेक्लिगंज – एसीदधिराम रॉयपरेश चंद्र अधिकारी
2माथाभांंगा – एसीनिशीथ प्रामाणिकसबलू बर्मन
3कूच बिहार उत्तर – एससीसुकुमार रॉयपार्था प्रथिम रॉय
4कूच बिहार दक्षिणअविजीत डे भौमिक
5सीतलकुची -एससीसावित्री बर्मनहरिहर दास
6संगीता रॉय बासूनिया
7दिनहाटाअजय रॉयउद्यन गुहा
8नाटाबारीसालेन बरमा
9तूफानगंजमालती रावा रॉयशिब शंकर पॉल
10कुमारग्राम- एसटीमनोज कुमार ओरांवराजीव टिर्की
11कालचिनी- एसटीविशाल लामाबीरेंद्र बारा
12अलीपुरद्वारपारितोष दाससुमन कांजीलाल
13फालाकाटा – एससीदीपक बर्मनसुभाष चंद्र रॉय
14मदारीहाट – एसटीलक्ष्मण लिम्बूजयप्रकाश टोप्पो
15धुपगुड़ीनरेश चंद्र रॉयनिर्मल चंद्र रॉय
16मयनागुड़ी – एससीकौशिक रॉयराम मोहन रॉय
17जलपाईगुड़ी – एससीअनंत देब अधिकारीकृष्ण दास
18राजगंज -एससीस्वप्लन बरमा
19डाबग्राम – फूलबाड़ीशिखा चटर्जीरंजन शील शर्मा
20मल – एसटीसुकरा मुंडाबूलू चिक बैराइक
21नागराकाट – एसटीपूना भैंगरासंजय कुजुर
22कलिम्पोंगभरत छेत्री
23दार्जिलिंगनोमन राय
24कर्सियांगसोनम लामा
25माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ीआनंदमय बर्मनशंकर मालंकर
26सिलीगुड़ीडॉ. शंकर घोषगौतम देब
27फांसीदेवा- एसटीदुर्गा मुर्मूरीना टोप्पो एक्का
28चोपड़ाशंकर अधिकारीहमीदुल रहमान
29इस्लामपुरकन्हैया लाल अग्रवाल
30गोलपोखरसरजीत बिस्वासगुलाम रब्बानी
31चाकुलियामनोज जैनमिनहाजुल अरफिन आजाद
32करणदिधीएडवोकेट बिराज बिस्वासगौतम पॉल
33हेमताबाद – एससीसत्यजीत बरमन
34कालियागंज – एससीउत्पल महाराजनिताई बाइसया
35रायगंजकौशिक चौधरीकृष्णा कल्याणी
36इटाहारसबिता बर्मनमोशरर्फ हुसैन
37कुशमंडी – एससीतापस चंद्र रॉयरेखा रॉय
38कुमारगंजसुवेंदु सरकारतोरफ हुसैन मंडल
39बालुरघाटबिद्युत रॉयअर्पिता घोष
40तपन – एसटीबुधराई टुडूचिंतामनी बिहा
41गंगारामपुर- एससीसत्येंद्र नाथ रायगौतम दास
42हरिरामपुरदेबब्रत मजूमदारबिप्लब मिश्रा
43हबीबपुर- एसटीजोएल मुर्मूअमल किसकु
44गाजोल – एससीचिन्मय देब बर्मनप्रसेनजीत दास
45चंचलरतन दासप्रसून बनर्जी
46हरिशचंद्रपुररतन दासमोहम्मद मातेबर रहमान
47मालतीपुरआशीष दासअब्दुर रहिम बॉक्सी
48रतुआअभिषेक सिंघानियासमर मुखर्जी
49मानिकचकगौर चंंद्र मंडलकबिता मंडल
50मालदा – एससीगोपाल चंद्र साहालिपिका बरमन घोष
51इंग्लीश बाजारअसीस कुंडु
52मोथाबाड़ीनिबारन घोषनजरुल इस्लाम
53सुजापुरअभिराज चौधरीसबिना यास्मीन
54बैष्णबनगरराजू कर्माकरचंदना सरकार
55फरक्कासुनील चौधरीअमीरुल इस्लाम
56समसेरगंजषष्ठी चरण घोषनूर आलम
57सुतीमहाबीर घोषइमानी बिश्वास
58जांगीपुरचित्तो मुखर्जीजाकिर हुसैन
59रघुनाथगंजसुरजीत पोद्दारजनाब अखरुज्जमान
60सागरदिघीतापस चक्रवर्तीबायरोन बिश्वास
61लालगोलाअमर कुमार दासअब्दुल अजीज
62भगवानगोलाभास्कर सरकाररेयात हुसैन सरकार
63रानीनगरराणा प्रताप सिंह रॉयशौमिक हुसैन
64मुर्शिदाबादगौरी शंकर घोषसाओनी सिंघा रॉय
65नबग्राम – एससीदिलीप साहाप्रणब चंद्र दास
66खरग्राम -एससीमितालली मलआशीष मर्जीत
67बरवान – एससीसुखेन कुमार बागदीप्रतीमा रजक
68कांदीगार्गी दास घोषअपूर्बा सरकार
69भरतपुरअनामिका घोषमुस्ताफिजुर रहमान
70रेजिनगरबापन घोषअतौर रहमान
71बेलडांगाभरत कुमार झवररबिउल आलम चौधरी
72बहरामपुरसुब्रत मित्रानरु गोपाल मुखर्जी
73हरिहरपाड़ातन्मय बिस्वासनियामत शेख
74नउदाराणा मंडलशाहिना मुमताज
75डोमकलनंद दुलाल पालहुमांयू कबीर IPS
76जलंगीनबा कुमार सरकारबाबर अली
77करीमपुरसमरेंद्रनाथ घोषसोहम चक्रबर्ती
78तेहट्टासुब्रत कबीराजदिलीप पोद्दार
79पलासीपाड़ाअनिमा दत्तारुखबानुर रहमान
80कालीगंजबापन घोषअलीफा अहमद
81नकाशीपाड़ाशांतनु डेकाल्लोल खा
82चापड़ासैकत सरकारजेबेर शेख
83कृष्णानगर उत्तरअभिनव भट्टाचार्ज
84नबद्वीपश्रुति शेखर गोस्वामीपुण्डरीकाक्ष साहा
85कृष्णानगर दक्षिणसाधन घोषउज्जवल बिश्वास
86शांतिपुरबृज किशोर गोस्वामी
87राणाघाट उत्तर पश्चिमपार्थसारथी चटर्जीतपस घोष
88कृष्णागंज – एसीसुकांता बिस्वाससमीर कुमार पोद्दार
89राणाघाट उत्तर पूर्व – एससीअसीम बिस्वासबरनामी डे रॉय
90राणाघाट दक्षिण – एससीडॉ. असीम कुमार बिस्वासडॉ. सौगत कुमार बरमन
91चकदहाबंकिम चंद्र घोषशुभांकर सिंघा
92कल्याणी – एसीअतिचंद्र नाथ मंडल
93हरनघाटा – एससीअसीम कुमार सरकारडॉ. राजीब बिश्वास
94बगदहा – एसीमधुपूर्णा ठाकुर
95बनगांव उत्तर – एससीअशोक कीर्तनियाबिश्वजीत दास
96बनगांव दक्षिण – एससीस्वप्न मजूमदारऋतुपर्णा अद्दया
97गैघाटा – एससीसब्रुत ठाकुरनरोत्तम बिश्वास
98स्वरूप नगर – एसीतारक साहाबीनाम मंडल
99बदुरियासुकृति सरकारबुरहौनुल मोकाद्दीन
100हाबरादेबदास मंडलज्योतिप्रिया मल्लिक
101अशोकनगरडॉ. सूमोय हीरानारायण गोस्वामी
102अमडंगाअरिंदम डेपीरजादा कासिम सिद्दकी
103बिजपुरसुदीप्ता दाससुबोध अधिकारी
104नैहाटीसौमित्र चटर्जीसनत डे
105भाटपाड़ापवन कुमार सिंहअमित गुप्ता
106जगदलराजेश कुमार IPSसोमेनाथ श्याम
107नोआपाड़ाअर्जुन सिंहत्रिनांकुर भट्टाचार्य
108बैरकपुरकौस्तव बागचीराजू चक्रबर्ती
109खरदाडॉ. कल्याण चक्रवर्तीदेवदीप पुरोहित
110दमदम उत्तरचंद्रिमा भट्टाचार्य
111पानीहाटीतीर्थांकर घोष
112कमारहाटीअरुण चौधरीमदन मित्रा
113बारानगरसजल घोषसायनतिका बनर्जी
114दमदमअरिजीत बक्शीब्रतया बासू
115राजारहाट न्यू टाउनपीयूष कनोड़ियातपस चटर्जी
116बिधाननगरशरद्वत मुखोपाध्यायसुजीत बोस
117राजारहाट गोपालपुरतुरुण ज्योति तिवारीअदिति मुंशी
118रतिन घोष
119बारासातशंकर चटर्जीसब्यसाची दत्ता
120देगंगातरुण कांति घोषअनीसुर रहमान
121हरोआभास्कर मंडलमुफ्ती अब्दुल मतीन
122मीनाखान – एससीरूदेंद्र पात्राऊषा रानी मंडिल
123सेंदेशखाली – एसटीसनत सरदारझरना सरदार
124बशीरहाट दक्षिणसूरज शौर्य बरन्जीसुरजीत मित्रा
125बशीरहाट उत्तरनारायण चंद्र मंडलतौसिफ रहमान
126हिंगलगंज – एससीरेखा पात्राअनंदा सरकार
127गोसाबा – एससीबिकर्णो नस्करसुब्रत मंडल
128बसंती- एससीबिकास सरदारनिलीमा बिशाल मिस्त्री
129कुलतली – एससीमाधबी महलदरगणेश चंद्र मंडल
130पाथरप्रतिमाअसित कुमार हल्दरसमीर कुमार जना
131काकद्वीपदीपांकर जनामंटूराम पाखीरा
132सागरसुमंंत मंडलबंकिम चंद्र हाजरा
133कुल्पीअबनि नस्करबरनामी धारा
134रायदिघीपलाश राणातपस मंडल
135मंदिरबाजार – एससीमल्लिका पाइकजॉयदेब हल्दर
136जयनगर – एससीआलोक हल्दरबिश्वनाथ दास
137बारुईपुर पुर्व – एससीटुम्पा सरदारबिवास सरदार
138कैनिंग पश्चिम – एससीप्रशांत बायेनपरेश राम दास
139कैनिंग पूर्वअसीम सपुईबाहारुल इस्लाम
140बारुईपुर पश्चिमबिस्वजीत पॉलबिमान बनर्जी
141मगराहाट पूर्वशर्मिष्ठा पुरकैत
142मगराहाट पश्चिमगौर सुंदर घोषशमीम अहमद
143डायमंड हार्बरदीपक कुमार हल्दरपन्नालाल हल्दर
144फालताजहांगीर खान
145सतगाछियाअग्निश्वर नस्करसोमाश्री बेताल
146बिष्णुपुर- एससीविस्वजीत खानदिलीप मंडल
147सोनारपुर दक्षिणरूपा गांगुलीअरुणधती मैइत्रा
148भांगड़जयंता गाएनसौकत मुल्ला
149कस्बासंदीप बनर्जीजावेद अहमद खान
150जादवपुरसरबोरी मुख्रीजदेबब्रत मजूमदार
151सोनारपुर उत्तरफिरदौसी बेगम
152टॉलीगंजपापिया डे अधिकारीअरुपू बिश्वास
153बेहाला पूर्वसुनील महाराजसुभाशिष चक्रवर्ती
154बेहाला पश्चिमइंद्रनील खानरत्ना चटर्जी
155महेशतलातमनाथ भौमिकसुभाशिष दास
156बज बजडॉ. तरुण कुमार अदाकअशोक कुमार देब
157मेटियाबुरुजवीर बहादुर सिंहअब्दुल खालिक मुल्ला
158कोलकाता पोर्टफिरहाद हाकिस
159भबानीपुरसुवेंदु अधिकारीममता बनर्जी
160रासबिहारीस्वप्न दास गुप्तादेबाशीष कुमार
161बालीगंजडॉ. शतरूपा
162
163एन्टाललीप्रियंका टिबरेवाल
164बेलेघाटाडॉ. पार्थ चौधरी
165जोरासांकोविजय ओझा
166श्यामपुकुरपूर्णिमा चक्रवर्ती
167मानिकतलातापस रॉय
168काशीपुर – बेललगाछियारितेश तिवारी
169बालीसंजय सिंह
170हावड़ा उत्तरउमेश राय
171
172शिबपुररुद्रनील घोष
173
174संकरैल – एससीबरनाली ढाली
175
176
177उलुबेरिया उत्तर – एससीचिरन बेरा
178उलूबेरिया दक्षिणस्वामी मंगलनानंद पुरी महाराज
179श्यामपुरडॉ. हिरण्मय चट्टोपाध्याय
180बागनानप्रमांग्शु राणा
181अमताअमित सामंत
182उदयनारायणपुरप्रभाकर पंडित
183जगतबल्लवपुरअनुपम घोष
184डोम्जुरगोबिंद हाजरातपस मैती
185उत्तर पाड़ासिरसंजय बंधोपाध्याय
186श्रीरामपुरभास्कर भट्टाचार्यतन्यम घोष
187चांपदानीदिलीप सिंहअरिंदम गुइन
188सिंगूरबेचाराम मन्ना
189चंदननगरइंद्रानील सेना
190चुनचुनरादेबंगशु भट्टाचार्य
191बालागढ़ – एससीसमुना सरकाररंजन धारा
192पांडुआतुषार कुमार मजूमदारसमीर चक्रबर्ती
193सप्तग्रामस्वराज घोषबिदेश बोस
194चंडीतलादेबाशीष मुखर्जीस्वाति खानडोकेर
195जांगिपाड़ाप्रसेनजीत बागस्नेहाशिष चक्रबर्ती
196हरिपालकाराबी मन्ना
197धानेखाली – एससीबर्णाली दासअसीमा पात्रा
198तारकेश्वरसंतु पानरामेंदु सिंघा रॉय
199पुरससुराहबिमान घोषपार्था हजारी
200आरामबागहेमंत बागमीता बाग
201गोघाटप्रशांत दिघरडॉ. निर्मल माजी
202खानाकुलसुशांत घोषपलश रॉय
203तुमकुल दीपेंद्र नारायण रॉय
204पंसकुरा पूर्वसुब्रत मैतीअसीम कुमार माजी
205पंसकुरा पश्चिमसिंतु सेनापतिसिराज खान
206मोयनाअशोक डिंडाचंदन मंडल
207नंदकुमारनिर्मल खानरासुकुमार डे
208महिषादलसुभाष गांजातिलक कुमार चक्रबर्ती
209हल्दिया – एससीप्रदीप कुमार बिजलीतापसी मंडल
210नंदीग्रामसुवेंदु अधिकारीपबित्र कर
211चांदीपुरउत्तम बारिक
212पटाशपुरतपन मैतीपीजूस कांति पांडा
213कांथी उत्तरीसुमिता सिन्हादेबाशीष भूनिया
214भगवानपुरशांतनु प्रामाणिकमनाब कुमार पोरूआ
215खेजुरी – एससीसुब्रत पाइकरबिंद्र चंद्र मंडल
216कांथी पश्चिमअरुप कुमार दासतरुण कुमार चना
217रामनगरचंद्र शेखर मंडलअखिल गिरी
218एगरादिब्येंदु अधिकारीतरुण मैती
219दांतनअजीत कुमार जनामानिक मैती
220नयाग्राम – एससीअमिया किस्कुदुलाल मुर्मू
221गोपीबल्लवपुरराजेश महतोअजीत महाता
222झारग्रामलक्ष्मीकांत साहूमंगल सोरेन
223केशियारी – एसटीभद्रा हेम्ब्रमरामजीबन मंडी
224खड़गपुर सदरदिलीप घोषप्रदीप सरकार
225नारायणगढ़राम प्रसाद गिरिप्रतिभा रानी मैती
226सबंगअमल पांडामानस राजन भूइंया
227पिंगलास्वगता मननाअजीत मैती
228खड़गपुरतपन भुयादिनेन रॉय
229डेबराशुभाशीष ओमराजीब बनर्जी
230दासपुरतपन दत्ताअसीस हुदैत
231घाटल – एससीशीतल कपाटश्यामली सरदार
232चंद्रकोना – एससीसुकांत दोलुईसुरजया कांता दोलोई
233गारबेटाउत्तरा सिंघा हाजरा
234सालबोनीबिमान महतोश्रीकांता महाता
235केशपुर सुवेंदु सामंतसिउली साहा
236मेदनीपुरसुजय हाजरा
237बिनपुर – एसटीडॉ. प्रणत टुडूबिरबाहा हांसदा
238बांदावान – एससीलबसेन बास्केराजीब लोचन सारें
239बलरामपुरजलधर महतोशांतिराम महतो
240बाघमुंडीरहिदास महतोसुषांत महतो
241जॉयपुरबिस्वजीत महतोअर्जुन महतो
242पुरुलियासुदीप कुमार मुखर्जीसुजय बनर्जी
243मानबाजार – एसटीमैना मुर्मूसंध्या रानी टुडू
244काशीपुरकमलकांत हंसदासौमेन बेल्थरिया
245पारा – एससीनदियार चंद बाउरीमाणिक बाउरी
246रघुनाथपुर – एससीमामोनी बाउरीहजारी बाउरी
247साल्टोरा – एससीचांदना बाउरीउत्तम बाउरी
248छतनासत्यनारायण मुखोपाध्यायस्वपन कुमार मंडल
249रानीबांध- एसटीक्षुदिराम टुडुडॉ. तनुश्री हांसदा
250रायपुर – एसटीक्षेत्र मोहन हंसदाठाकुर मोनी सोरेन
251तालडांगरासौविक पात्राफाल्गुनी सिंहबाबू
252बांकुड़ानीलाद्रि शेखर दानाडॉ. अनुप मंडल
253बरजोड़ाबिलेश्वर सिंघागौतम मिश्रा (श्याम)
254ओंडाअमरनाथ शाखासुब्रत दत्ता (गोपी)
255बिश्नुपुरशुक्ला चटर्जीतन्मय घोष
256कटुलपुर – एससीलक्ष्मीकांत मजूमदारहरकाली प्रतिहार
257इंदस – एससीनिर्मल कुमार धाराश्यामली रॉय बागदी
258सोनामुखी – एससीदिबाकर घरामीडॉ. कल्लोल साहा
259खंडघोष – एससीगौतम धारानवीन चंद्र बाग
260बर्धमान दक्षिणमौमिता बिस्वास मिश्राखोकोन दास
261रैना – एससीसुभाष पात्रामंदीरा दलुई
262जमालपुर – एससीअरुण हल्दरभूतनाथ मलिक
263मोंटेश्वर सैकत पंजासिद्दीकुल्लाह चौधरी
264कालना – एससीसिद्धार्थ मजूमदारदेबप्रसाद बाग
265मेमारीरासबिहारी हलदर
266बर्धमान उत्तर – एससीसंजय दासनिसीथ कुमार मलिक
267भातरसौमेन करफाशांतनु कोनर
268पूर्वस्थली दक्षिणस्वपन देबनाथ
269पूर्वस्थली उत्तरगोपाल चट्टोपाध्यायवसुंधरा गोस्वामी
270कटवारवींद्रनाथ चटर्जी
271केतुग्रामअनादि घोष (मथुरा)शेख सहनवाज
272मंगलकोटशिशिर घोषअपूर्व चौधरी (अचल)
273औसग्राम – एससीकलिता माझीश्यामप्रसन्न लोहार
274गलसी – एससीराजू पात्राआलोक कुमार माझी
275पांडबेश्वरजितेंद्र कुमार तिवारीनरेंद्रनाथ चक्रवर्ती
276दुर्गापुर पूर्वचंद्र शेखर बनर्जीप्रदीप मजूमदार
277दुर्गापुर पश्चिमलक्ष्मण चंद्र घोरुईकवि दतात
278रानीगंजपार्थो घोषकालोबरन मंडल
279जामुरियाडॉ. बिजन मुखर्जीहरेराम सिंह
280आसनसोल दक्षिणअग्निमित्रा पॉलतपस बनर्जी
281आसनसोल उत्तरकृष्णेंदु मुखर्जीमोलोय घातक
282कुल्टीअजय कुमार पोद्दारअभिजीत घातक
283बाराबानीबिधान उपाध्याय
284दुबराजपुर – एससीअनुप कुमार साहाचंद् नरेश बाउरी
285सूरी जगन्नाथ चट्टोपाध्यायउज्जल चटर्जी
286बोलपुरदिलीप कुमार घोषचंद्रनाथ सिन्हा
287नानूर – एससीखोकन दासबिधान चंद्र मांझी
288लाबपुरदेबाशीष ओझाअभिजीत सिन्हा
289नीलाबती साहा
290मयूरेश्वरदुध कुमार मंडलअभिजीत रॉय
291रामपुरहाटध्रुब साहाआशीष बनर्जी
292हंसननिखिल बनर्जीफयेजुल हक
293नालहाटीराजेंद्र प्रसाद सिंह
294मुरारईरिंकी घोषमोशरर्फ हुसैन