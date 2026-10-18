पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को संभालने के लिए 9 ऐसे आईपीएस अधिकारियों को तैनात करने का फैसला किया, जिन्हें दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ प्रबंधन का अनुभव है। यह कदम तब उठाया गया है जब एक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के कारण 19 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद भीड़ प्रबंधन, पुलिस की तैनाती और पूजा आयोजकों की कथित लापरवाही को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच कोलकाता पुलिस ने प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 9 अधिकारियों को तैनात किया गया है, जिनमें महानिरीक्षक (सीमा) सुमनजीत राय, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के महानिरीक्षक (आईजी) महमूद अख्तर, ट्रैफिक के आईजी मिराज खालिद, विशेष कार्यबल (एसटीएफ) के उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) रूपेश कुमार, यातायात के डीआईजी शुभंकर भट्टाचार्य, अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के डीआईजी तरुण हलदर, प्रवर्तन शाखा (ईबी) के वरिष्ठ अधीक्षक (एसएस) सौम्य राय, यातायात के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रियब्रत राय और सीआईडी के एसएस दीपक सरकार शामिल हैं। इन्हें त्यौहार दौरान भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अधिकारियों की तैनाती

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “इन अधिकारियों को कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान भारी भीड़ को संभालने का अनुभव है। भीड़ का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने और चोरबागान जैसी घटना दोबारा होने से रोकने में मदद के लिए उन्हें वापस बुलाया गया है।”

कोलकाता पुलिस की 11 सूत्रीय निर्देश के बारे में एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बारिश होने पर पंडालों के प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाने चाहिए और अंदर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पंडालों के अंदर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिसकर्मियों को आयोजन स्थलों पर पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। अधिकारी ने बताया, “परामर्शिका में कहा गया है कि बारिश के दौरान भी पुलिसकर्मी अपनी निर्धारित ड्यूटी वाली जगह नहीं छोड़ेंगे। पंडालों में श्रद्धालुओं और अन्य लोगों के प्रवेश को परिस्थितियों के अनुसार नियंत्रित किया जाना चाहिए। वीआईपी को ले जाने वाले वाहनों को पंडालों तक आने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें निर्धारित दूरी पर ही खड़ा करना होगा।”

क्या है निर्देश?

पुलिसकर्मियों को पूजा आयोजकों की ओर से की जाने वाली घोषणाओं पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि आगंतुकों के आने-जाने के रास्तों में अचानक बदलाव न किया जाए। प्रत्येक पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल को हर पूजा समिति के पांच से छह स्वयंसेवकों की टीम के साथ समन्वय बनाकर काम करना होगा। परामर्शिका में कोलकाता पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को भीड़ नियंत्रित करने और आपात स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त रस्सियां, अवरोधक रेलिंग और छोटे लाउडस्पीकर तैयार रखने का निर्देश दिया है।

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कोलकाता के एक प्रमुख दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार कोो भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 25 लोग घायल हो गए। आपातकालीन स्थिति में पहुंचे बचाव दल और अधिकारियों ने बताया कि चोरबागान पूजा पंडाल में हुई एक घोषणा के कारण भगदड़ मच गई। हालांकि, शनिवार देर रात तक भी घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई थी, क्योंकि अधिकारी पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहारों के मौसम के बीच घटी इस त्रासदी को समझने की कोशिश कर रहे थे। पढ़ें पूरी खबर।