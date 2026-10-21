पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि चोरबागान हादसे से जुड़े फर्जी वीडियो बांग्लादेश से बनाए गए और बंगाल के कुछ लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे वीडियो प्रसारित करने या उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

17 अक्टूबर को शाम करीब 7:40 बजे उत्तर कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा आयोजन स्थल पर भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सात साल का एक बच्चा भी शामिल था। जबकि 25 लोग घायल हो गए।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चोरबागान की घटना के फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किए जा रहे थे। यह मुख्य रूप से बांग्लादेश से किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कूचबिहार से लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों तक कुछ लोगों ने इन वीडियो को साझा किया। कुछ लोगों ने इन पर टिप्पणियां भी कीं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे 135 लोगों की पहचान की गई है। मैंने पुलिस को इन लोगों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “मैं खुद अस्पताल और घटनास्थल पर गया था। फर्जी वीडियो क्यों फैलाए जा रहे हैं?”

इससे कुछ घंटे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कूचबिहार जिले से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उस पर सोशल मीडिया पर चोरबागान भगदड़ में मरने वालों की संख्या को लेकर कथित तौर पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप है।

घटनास्थल पर घोषणा किए जाने वाली जगह का सीसीटीवी फुटेज नहीं होने के सवाल पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वह जांच में दखल नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाई है, जो इस मामले की जांच करेगी। मुझे कई वीडियो फुटेज मिले हैं। मैं सब कुछ सार्वजनिक क्यों करूं?

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस घटना की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति लेने की कोशिश कर रहे हैं। जांच समिति में राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, पश्चिम बंगाल पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अधिकारी शामिल हैं। समिति सिर्फ घटना की जांच ही नहीं करेगी, बल्कि इससे सबक लेकर अगले साल दुर्गा पूजा के बेहतर इंतजाम करने के लिए सुझाव भी देगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लंबे समय की योजना बनानी होगी।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों ने मीडिया से सवाल किया था कि चोरबागान भगदड़ में घायल लोगों को निजी अस्पताल में क्यों भेजा गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने विभाग से यह जांच करने को कहा है कि उस समय वे डॉक्टर ड्यूटी पर थे या नहीं।

उन्होंने आगे कहा कि कुछ मरीजों को निजी अस्पताल में इसलिए भेजा गया, क्योंकि वहां हमारे सरकारी अस्पताल की तुलना में बेहतर इलाज की सुविधाएं थीं। हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हमारा मकसद लोगों की जान बचाना था। इसी वजह से घायल हुए 25 लोग बच सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पताल को उस निजी अस्पताल के बराबर सुविधाओं वाला बनाने में अभी करीब डेढ़ साल और लगेगा, जहां घायलों को भेजा गया था। उन्होंने उस रात मेहनत करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और एंबुलेंस चालकों की तारीफ करते हुए कहा कि मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उस रात लोगों की जान बचाने के लिए कड़ी मेहनत की।

‘हाई कोर्ट जांच की निगरानी नहीं करेगा’, चोरबागान भगदड़ पर अदालत बोली- राज्य इसके लिए पूर्व जज को नियुक्त कर सकती

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान 17 अक्टूबर को चोरबागान भगदड़ मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही गठित आयोग से इस पूरे मामले की जांच करा सकता है। पढ़ें पूरी खबर।