CM Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony LIVE: पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होगा। क्योंकिभाजपा के पहले और राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी आज शपथ लेंगे। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे।

गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में शुक्रवार को घोषणा की कि सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 207 सीटें जीती हैं। शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करते हुए कहा, “भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की बैठक यहां की गई है। उस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और मोहन चरण माझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में भेजा था।”

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर सुवेंदु अधिकारी का एजेंडा क्या होगा?

शाह ने कहा कि कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग आठ प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं। और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। दूसरे नाम के लिए भी समय दिया गया लेकिन दूसरा नाम नहीं आया है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में सुवेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधान मंडल दल के नेता रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अगर तृणमूल कांग्रेस के किले को ढहाते हुए सत्ता तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है।

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Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony LIVE: सुवेंदु ने वर्ष 2006 के विधानसभा में पहली बार कांथी दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था।

मैं पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं- केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से भय, हिंसा और भ्रष्टाचार को नकारने का काम किया है...पश्चिम बंगाल विकास की राह से अछूता रहा...आने वाले दिनों में हम केंद्र सरकार की कई बड़ी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करेंगे, जिन्हें ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC सरकार ने धरातल पर लागू नहीं होने दिया...अगले 5 साल में एक बदला हुआ बंगाल, विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ता हुआ बंगाल देखने को मिलेगा..." Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony LIVE: पहली बार (पश्चिम बंगाल में)NDA की सरकार बन रही है- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा, "पहली बार (पश्चिम बंगाल में)NDA की सरकार बन रही है। यह बहुत खुशी की बात है...हम सब बहुत खुश हैं..." Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony LIVE: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ- भाजपा के निर्वाचित विधायक दिलीप घोष भाजपा के निर्वाचित विधायक दिलीप घोष ने कहा, "बहुत लंबे समय तक हमें तपस्या करनी पड़ी लेकिन उसका परिणाम आया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ... देश में कांग्रेस नहीं रही और बंगाल में TMC भी नहीं रहेगी। जिस तरह बंगाल में उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, लोगों का उत्पीड़न किया उसका जवाब जनता ने दिया है और भाजपा को चुना।" Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony LIVE: 'अंग-बंग और कलिंग' पर काबिज होने का भाजपा का सपना सरकार Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony LIVE: पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद भाजपा का'अंग-बंग और कलिंग' (बिहार, बंगाल और ओडिशा) पर काबिज़ होने का पुराना सपना भी साकार हो गया है। इनमें से अंग और कलिंग पर तो वह पहले से काबिज़ थी. लेकिन पहली बार बंग पर भी उसका क़ब्ज़ा हो गया है। पार्टी के इस सपने को पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेता तो लगे ही थे, लेकिन बंगाल में ज़मीन पर उतर कर उसके लिए ज़मीन तैयार करने में शुभेंदु की भूमिका सबसे अहम रही। Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony LIVE: अधिकारी का गढ़ रहा पूर्व मेदिनीपुर Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony LIVE: पूर्व मेदिनीपुर ज़िले को अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। सुवेंदु के पिता और भाई भी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं. Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony LIVE: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर सुवेंदु अधिकारी का एजेंडा क्या होगा? बंगाल के अगले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सुवेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने खुद इसकी घोषणा की है। 9 मई 2026 को सुबह 11 बजे कोलकाता के प्रसिद्ध ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में काफी वादे किए हैं और सरकार बनते ही सुवेंदु अधिकारी के एजेंडे में कई खास चीजें होगी। https://www.jansatta.com/national/what-will-be-suvendu-adhikari-agenda-as-the-chief-minister-of-west-bengal/4526271/?ref=hometopblock_hp Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony LIVE: बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के नाम पर ही भाजपा ने क्यों लगाई मुहर? अन्य राज्यों की तरह नए चेहरे पर क्यों नहीं खेला दांव भाजपा ने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी है। सुवेंदु अधिकारी 9 मई को सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सुवेंदु के नाम पर ही भाजपा ने मुहर क्यों लगाई? https://www.jansatta.com/national/west-bengal-why-did-bjp-approve-to-suvendu-adhikari-name-for-cm-post/4526533/?ref=hometopblock_hp