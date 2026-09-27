बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री से जुड़े विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुलकर उनके समर्थन में उतर आए हैं। रविवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बांगुर जागरण मंच की ओर से आयोजित सामूहिक भगवद् गीता पाठ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साधु-संतों और आध्यात्मिक नेताओं का अपमान करने वालों को हमारी सरकार जेल भेजने का काम करेगी।

शुभेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम में लोगों से बिना किसी डर या झिझक के भगवद गीता का पाठ और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में अब समय और मौसम दोनों बदल गया है, अब लोगों को अपनी धार्मिक आस्था का पालन करने से डरने की जरूरत नहीं है।

लोगों तक पहुंचाएं भगवद् गीता का ज्ञान- अधिकारी

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस कार्यक्रम में करीब 11 हजार लोगों को संबोधित कर रहे थे। मंच से उन्होंने कहा कि लोग भगवद गीता पढ़ें और उसे दूसरों तक इसके ज्ञान को पहुंचाएं। सीएम ने इस दौरान हनुमान चालीसा बांटने, ‘हरे कृष्ण’ मंत्र का जाप करने और शंख बजाने की भी अपील की।

साधु-संतों का अपनाम नहीं सहेंगे- सीएम

शुभेंदु अधिकारी ने इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री को लेकर उठे विवाद का जिक्र किया और कहा कि उनकी सरकार साधु-संतों और आध्यात्मिक नेताओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने धीरेंद्र शास्त्री का पुतला फूंके जाने की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तस्वीर जलाने के मामले में उसी रात कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कराया गया था और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

बंगाल में “टीका, शिखा, धोती और तुलसी की सरकार”

मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपनी सरकार की पहचान को धार्मिक प्रतीकों से जोड़ते हुए कहा कि बंगाल में अब “टीका, शिखा, धोती और तुलसी की सरकार” आ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ‘गौमाता’ की रक्षा करेगी। इसके अलावा उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग राज्य में “टुकड़े-टुकड़े गैंग” से सावधान रहें। अधिकारी ने कश्मीर को लेकर ‘आजादी’ के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि देश को ऐसे तत्वों के खिलाफ एकजुट और सतर्क रहना चाहिए।

बंगाल में धीरेंद्र शास्त्री से जुड़ा विवाद क्या है?

पश्चिम बंगाल में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर बाबा) को लेकर ताजा विवाद उनके एक बयान को लेकर है जो उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन को लेकर दिया था। बंगाल की यात्रा के समय उन्होंने दुर्गा पूजा के दिनों में मांस-मछली खाने और पूजा पंडालों के आसपास मांसाहारी भोजन बेचने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने लोगों से मांसाहारी बेचने और खाने को छोड़ने की बात कही थी। उनके इस बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया, क्योंकि उनके इस बयान को आलोचकों ने बंगाली खान-पान और स्थानीय धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप के रूप में देखा।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि 2016 में की गई ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ आतंकवादी हमलों का दर्द झेल रहे भारत का निर्णायक जवाब थी। पीएम ने कहा कि इसने आतंकवाद से निपटने की देश की नीति का एक साहसिक उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…