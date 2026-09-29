पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को हावड़ा के मधुसूदन पाल चौधरी हाई स्कूल में 12 लाख से अधिक बच्चों को साइकिल वितरित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार से चली आ रही ‘सबुज साथी’ योजना के बदले हुए नाम के साथ इस स्कीम को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया।

बता दें कि मुख्यमंत्री ने इसी साल जुलाई में इस योजना का नाम बदल दिया था, लेकिन 29 सितंबर 2026 को उन्होंने इस योजना को नए लोगो के साथ औपचारिक रूप से शुरू किया।

12.59 लाख स्टूडेंट्स को बांटी गई साइकिल

पश्चिम बंगाल सरकार की नई स्कीम सारथी के तहत कुल 12.59 लाख स्टूडेंट्स को साइकिल बांटी गईं। साइकिल वितरण का कार्यक्रम हावड़ा के मधुसूदन पाल चौधरी हाई स्कूल में रखा गया। यह प्रोग्राम पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी मदद वाले स्कूलों के स्टूडेंट्स को साइकिल बांटने के लिए ऑर्गनाइज किया गया था।

अधिकारी ने ममता पर बोला हमला

शुभेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम में बोलते हुए पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने एक खास समुदाय के छात्रों को ज्यादा लाभ दिए हैं, उस खास समुदाय के स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अधिकारी ने कहा कि हम इसे ठीक करेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि यह स्कॉलरशिप सभी को मिलनी चाहिए।

बंगाल में कोई INDIA ब्लॉक नहीं है- अधिकारी

शुभेंदु अधिकारी ने इस दौरान ममता बनर्जी के INDIA ब्लॉक मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बंगाल में कोई INDIA ब्लॉक नहीं होगा, यहां कोई INDIA ब्लॉक नहीं है। इसका असली नाम INDI ब्लॉक है, INDI, INDIA नहीं। अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी यहां 15 साल तक मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन वह एक बार भी मातंगिनी हाजरा नहीं आईं हैं।”

‘दिल्ली में ममता पर नजर रखें पुलिस और IB’

शुभेंदु ने आगे कहा कि ममता बनर्जी तथाकथित दिमागी नक्सलियों के साथ प्लान बनाने जा रही हैं। हर कोई जानता है कि ‘आजादी’ के नारे लगाने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है। मैं दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो से कहूंगा कि उन पर नजर रखें ताकि वह किसी भी देश विरोधी ताकत के साथ कोई मीटिंग न कर पाएं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी जमात और तथाकथित दिमागी नक्सलियों दोनों के साथ आगे बढ़ रही हैं।”

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बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री से जुड़े विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुलकर उनके समर्थन में उतर आए हैं। रविवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बांगुर जागरण मंच की ओर से आयोजित सामूहिक भगवद् गीता पाठ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साधु-संतों और आध्यात्मिक नेताओं का अपमान करने वालों को हमारी सरकार जेल भेजने का काम करेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…