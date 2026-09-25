पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को किसानों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि राज्य के करीब चार लाख किसानों को बिजली पर 2 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की बात कही।

पूर्व बर्धमान जिले में आयोजित प्रशासनिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की उपज खरीदने और उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि किसान जितना धान बेचना चाहेंगे, सरकार उतना धान खरीदेगी। इसके लिए 2,700 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित किया जाएगा।

किसानों को बिजली सब्सिडी और धान का उचित मूल्य देने का वादा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के करीब चार लाख किसानों को बिजली पर 2 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही, पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को सालाना मिलने वाली सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से उनकी जरूरत के मुताबिक धान खरीदेगी और उन्हें 2,700 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाएगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि धान की खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों और एजेंटों की कोई भूमिका नहीं होगी।

उन्होंने कहा, “बिचौलियों या एजेंटों के लिए कोई जगह नहीं होगी। विधायक किसानों के संरक्षक के रूप में काम करेंगे।” इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप भी लगाया।

चालू वित्त वर्ष में एक लाख नौकरियां देने का ऐलान

शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार चालू वित्त वर्ष में एक लाख नौकरियां देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, ताकि युवाओं को निष्पक्ष तरीके से रोजगार के अवसर मिल सकें।

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधाशुं त्रिवेदी ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी की सीटें भी समाजवादी पार्टी के दम पर जीतती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।