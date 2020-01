पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के इस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी संपत्ति को जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें उनकी पार्टी के शासन वाले राज्यों में “कुत्तों की तरह” मार दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जमकर बरसीं। बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा “बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है।”

बोलीं यह शर्मनाक है: एएनआई ने बनर्जी के हवाले से कहा, “यह शर्मनाक है आप यह कैसे कह सकते हैं? उसका नाम लेना भी शर्म की बात है। आप फायरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। यह यूपी नहीं है यहां फायरिंग नहीं हुई। यह समझें कि यदि कल कुछ अनहोनी होती है, तो आप समान रूप से जिम्मेदार होंगे। आप विरोध करने के लिए लोगों को मारना चाहते हैं?”

WB CM: It's shameful. How can you say this? It's a shame to even take his name. You're promoting firing.This isn't UP. Here firing won't happen.Understand that if tomorrow something untoward happens,you'll be equally responsible. You want to kill people for protesting? (file pic) https://t.co/JSW3m1ZclZ pic.twitter.com/KfTj4HO0XZ

— ANI (@ANI) January 13, 2020