West Bengal: ममता बनर्जी के घुटने की हुई सर्जरी, हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान लगी थी चोट

ममता बनर्जी 27 जून को राज्य में होने वाले आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए प्रचार करने उत्तरी जिलों के दो दिवसीय दौरे के बाद कोलकाता लौट रही थीं। इस दौरान ही उन्हें चोट लगीं थीं।

ममता बनर्जी के घुटने की सर्जरी (Source- PTI)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाएं घुटने की बृहस्पतिवार को मामूली सर्जरी की गई। पिछले हफ्ते हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त उनके घुटने में चोट आई थी जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी थी। सर्जरी के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) की चीफ बनर्जी कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल पहुंची। इस दौरान उनसे मिलने के लिए कई नेता पहुंचे, जिसमें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल थे। एक डॉक्टर ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष का राज्य के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में ‘आर्थोपेडिक इंटरवेंशन’ किया गया। सर्जरी के बाद मुख्यमंत्री को छुट्टी दे दी गई और वह व्हीलचेयर पर घर लौटीं। डॉक्टर ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई-भाषा को बताया, “ मुख्यमंत्री अब बेहतर हैं लेकिन, उन्हें घर पर आराम करना होगा। हम कुछ दिनों में उपचार के अगले चरण पर फैसला लेंगे।” हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त लगी थी चोट ममता बनर्जी को एक हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त यह चोट लगी थी। दरअसल, 27 जून को खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर को सिलीगुड़ी के पास सेवोके एयरबेस में आपात स्थिति में उतारा गया था। इस दौरान उनके बाएं घुटने के लिगामेंट में चोट आई थी और बाएं कूल्हे के जोड़ में भी चोट आई थी। डॉक्टरों ने उन्हें इसके बाद आराम करने और कम हिलने-डुलने की सलाह दी थी। Also Read जब ममता ने छुए लालू के पैर, राबड़ी देवी को भी दी साड़ी, गर्मजोशी का ये VIDEO क्या कहता है? ममता बनर्जी की पीठ और घुटने में लगी थी चोट आपातकालीन लैंडिंग के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पीठ और घुटने में चोट लग गई थी। वहां से वह सीधे एसएसकेएम अस्पताल आईं और डॉ। राजेश प्रमाणिक की देखरेख में उनका इलाज किया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें एमआरआई के लिए ले जाया गया। एमआरआई में बाएं घुटने और कूल्हे के जोड़ में चोटें दिखाई दीं। साथ ही बाएं घुटने में पानी जमा होने के निशान दिखे। इसके बाद एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में ही रहने की सलाह दी। हालांकि, मुख्यमंत्री ने घर पर इलाज कराने की इच्छा व्यक्त की। फिर, डॉक्टरों ने उनकी चलने-फिरने पर नियंत्रण रखते हुए, उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी। डॉक्टर की सलाह के बाद वह गुरुवार को दोबारा अस्पताल आईं, जहां उनकी सर्जरी की गयी और घुटने से पानी निकाला गया।

