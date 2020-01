दिल्ली के JMI और JNU में हिंसा के बाद सोमावर को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित जाधवपुर यूनिवर्सिटी में हंगामा जमकर हुआ। जेएनयू हिंसा के खिलाफ शाम को प्रदर्शनरत स्टूडेंट्स पर सुलेखा मोड़ के पास पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस ने छात्रों को दौड़ा-दौड़ा पीटा और तितर बितर किया।

