कोलकाता के चर्चित दुर्गा पूजा पंडालों में इस साल राजनीति का रंग भी देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की पश्चिम बंगाल इकाई ने इस बार अपने पंडाल की थीम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर पर आधारित रखने का फैसला किया है। पंडाल में उनके छात्र राजनीति से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को अलग-अलग रूपों में दर्शाया जाएगा।

‘नंदीग्राम थेके नबन्ना, बुबाईयेर जययात्रा’ यानी ‘नंदीग्राम से नबन्ना, बुबाई की विजय यात्रा’ थीम पर बनने वाला यह पंडाल कोलकाता में रूबी जनरल हॉस्पिटल के पास तैयार किया जाएगा। ‘बुबाई’ शुभेंदु अधिकारी का उपनाम है। पंडाल में उनके राजनीतिक जीवन के प्रमुख पड़ावों के साथ राज्य की नई बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और पहलों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

‘सनातनी मुख्यमंत्री’ पर फोकस

हिंदू महासभा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी ने बताया कि इस थीम के पीछे शुभेंदु अधिकारी के प्रति संगठन का सम्मान मुख्य वजह है। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी भी उनकी तरह ‘सनातनी’ हैं और नई सरकार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी वजह से संगठन ने इस साल की दुर्गा पूजा को उनके राजनीतिक सफर को समर्पित करने का फैसला किया है।

संगठन के सदस्यों ने पूर्व मेदिनीपुर जिले में जाकर शुभेंदु अधिकारी के शुरुआती जीवन और राजनीतिक सफर से जुड़ी जानकारियां जुटाई हैं। इन्हीं जानकारियों के आधार पर पंडाल में उनके जीवन और राजनीति के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

नंदीग्राम से बीजेपी की पहली सरकार तक का सफर

पंडाल में शुभेंदु अधिकारी के छात्र राजनीति के दिनों से लेकर नंदीग्राम भूमि आंदोलन, तृणमूल कांग्रेस में उनका राजनीतिक सफर, बीजेपी में शामिल होने और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने तक की कहानी दिखाई जाएगी।

इसके बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने के लिए मिला जनादेश और शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री के रूप में उभरना भी पंडाल की थीम का अहम हिस्सा होगा।

पंडाल में लगेगा शुभेंदु अधिकारी का बस्ट

दुर्गा पूजा पंडाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बस्ट भी लगाया जाएगा। इसके अलावा कलाकार माणिक देबनाथ द्वारा तैयार की जा रही एक अनोखी मिनिएचर आर्ट भी आकर्षण का केंद्र होगी, जिसमें मूंग दाल के दाने पर शुभेंदु अधिकारी का चेहरा उकेरा जाएगा। दुर्गा प्रतिमा का निर्माण कालीघाट के कलाकार बलाई पाल कर रहे हैं। प्रतिमा के पीछे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों को प्रदर्शित करने की तैयारी है।

राजनीतिक सफर पर दिखाई जाएगी डॉक्यूमेंट्री

पंडाल में शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। हिंदू महासभा ने अन्य संगठनों से भी शुभेंदु अधिकारी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध कराने की अपील की है, ताकि उन्हें पूजा के दौरान प्रदर्शित किया जा सके। इस तरह पंडाल में मूर्ति, मिनिएचर आर्ट, डॉक्यूमेंट्री और सरकारी योजनाओं के जरिए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सफर को एक साथ प्रस्तुत करने की योजना है।

मुख्यमंत्री के माता-पिता को भी न्योता

आयोजक शुभेंदु अधिकारी के माता-पिता को भी दुर्गा पूजा पंडाल में आमंत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए संगठन की टीम उनके पैतृक घर कांथी, पूर्व मेदिनीपुर जाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और राज्यपाल आरएन रवि को भी पूजा में आमंत्रित करने की तैयारी है।

कांग्रेस से शुरू हुआ था राजनीतिक सफर

शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू हुआ था। इसके बाद वह 1998 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। 2005 में उन्होंने कांथी दक्षिण से विधायक के रूप में चुनाव जीता। इसके बाद 2009 और 2014 में वह तमलुक से लोकसभा सांसद चुने गए।

शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार में परिवहन और जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। वर्ष 2020 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया।

2026 के विधानसभा चुनाव में भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में मात दी। इसी चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल किया और शुभेंदु अधिकारी राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब दुर्गा पूजा के पंडाल में उनके इसी राजनीतिक सफर को एक अलग अंदाज में पेश करने की तैयारी है।

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