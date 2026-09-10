पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में ‘देश विरोधी ताकतों’ का समर्थन करने वालों का ‘इलाज’ करना जरूरी हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस यूनिवर्सिटी में ‘कश्मीर मांगे आजादी’ के नारे लगाए गए तो सरकार महात्मा गांधी की नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भाषा में जवाब देगी।
अधिकारी ने विधानसभा में कहा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी को 1,300 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा लेकिन ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ का नारा लगाने वालों के ”टुकड़े-टुकड़े” कर दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति गोपाल सेन की 1970 में हुई हत्या पर भी बात की। अधिकारी ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो सरकार इस घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगी।
उपचुनाव में हारेंगे विपक्षी दल- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि विपक्ष को भगवा रंग का ‘अनादर’ करने के कारण पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी उपचुनावों में भी विपक्षी दलों की हार तय है।
मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में धमकाने की संस्कृति को खत्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में इससे पहले की टीएमसी और वामपंथी सरकारों पर राष्ट्रवाद और राज्य की परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाया था।
जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुई थी झड़प
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पिछले कुछ दिनों में जादवपुर यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्र संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की कई घटनाएं हो चुकी हैं। एसएफआई, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (डीएसओ) और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (डीएसएफ) और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी।
धीरेंद्र शास्त्री का पुतला फूंकने वाले होंगे गिरफ्तार
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मांसाहार को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के दिए गए बयान पर हालिया विवाद का जिक्र भी किया। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कोलकाता पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान धीरेंद्र शास्त्री का पुतला फूंकने वालों को गिरफ्तार किया जाए।
मुख्यमंत्री ने शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अंतर-विश्वविद्यालय तबादले से जुड़े एक संशोधन विधेयक को विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ”यह विधेयक संस्थानों की स्वायत्तता और सरकार के प्रति जवाबदेही के बीच संतुलन बनाएगा… जो लोग इस विधेयक के प्रावधानों से खुश नहीं हैं, वे अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं।”
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार परिसर में हुई झड़पों के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी और उसके बाहर राष्ट्रवाद को बहाल करेगी। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति को वंदे मातरम गाना होगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।