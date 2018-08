एनआरसी मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोध की झंडाबरदार बन गई हैं। उनके तेजतर्रार बयानों के कारण उनके खिलाफ दो एफआईआर भी दर्ज करवाई गई हैं। पहली रिपोर्ट मंगलवार (31 जुलाई) को असम जातीयताबंदी युवा परिषद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ असम के लखीमपुर सदर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जबकि ममता बनर्जी पर दूसरी एफआईआर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दर्ज करवाई है। ये एफआईआर असम के डिब्रूगढ़ जिले के नहर​कटिया पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है।

ये दोनों ही एफआईआर केंद्र सरकार के खिलाफ ममता के द्वारा रैली में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण पर दर्ज करवाई गई है। ममता ने इस रैली में आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार एनआरसी के जरिए असम से बंगाल के लोगों को निकालना चाहती है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) की लिस्ट में असम में 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम नहीं होने को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा था इससे देश में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी।

BJP is politically nervous and tensed. ‘Gaali ka jawab hum gaali se nahi dete hain’: West Bengal CM Mamata Banerjee after meeting Sonia Gandhi at 10 Janpath #IndiansFirstInIndia pic.twitter.com/Qjax1cx8KW

‘I am not BJP’s servant’, says West Bengal CM Mamata Banerjee after meeting Sonia Gandhi at 10 Janpath#IndiansFirstInIndia pic.twitter.com/qavU3vdeAo

