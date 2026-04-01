पश्चिम बंगाल की राजनीति में दशकों तक अदृश्य रहने वाला जातिगत समीकरण इस बार के चुनाव में खुलकर सामने आ गया है। तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस ने ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और अल्पसंख्यक समुदायों को साधने के लिए टिकटों का बंटवारा बेहद रणनीतिक ढंग से किया है।

जहां ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक और महिला कार्ड खेला है, वहीं भाजपा ने हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के साथ उच्च जातियों पर भरोसा जताया है। अब देखना होगा कि बंगाल में इस बार बनर्जी, राय, भट्टाचार्य, चटर्जी, मुखोपाध्याय की अहम भूमिका होगी या फिर सैयद, शेख, मिर्जा, खान, पठान, काजी और चौधरी का दबदबा रहेगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 अब पूरे शबाब पर पहुंच गया है। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस-वामदल गठबंधन ने अपनी-अपनी गोटियां बिछा दी हैं।

आधिकारिक तौर पर जाति जनगणना न होने के बावजूद, राजनीतिक विश्लेषकों और पिछले रुझानों के अनुसार बंगाल का अनुमानित जनसंख्या ढांचा में मुस्लिम लगभग 27-30 फीसद, अनुसूचित जाति (एससी) लगभग 23 फीसद, अनुसूचित जनजाति (एसटी) लगभग 5-6 फीसद और सामान्य जाति में ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत लगभग 15-20 फीसद है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) लगभग 20-22 फीसद है।

क्या है जातीय समीकरण? पश्चिम बंगाल — अनुमानित जनसंख्या वितरण मुस्लिम सबसे बड़ा समुदाय ~29% लगभग 27 – 30% अनुसूचित जाति (SC) एससी वर्ग ~23% लगभग 23% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) ओबीसी वर्ग ~21% लगभग 20 – 22% सामान्य जाति जनरल कैटेगरी ~17% लगभग 15 – 20% अनुसूचित जनजाति (ST) एसटी वर्ग ~6% लगभग 5 – 6% * आंकड़े अनुमानित हैं जनसत्ता InfoGenIE

100 से 110 सीटों पर मुस्लिम मतदाता तय करते हैं हार-जीत

राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से लगभग 100 से 110 सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत-हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

चुनाव में मुख्य दलों ने जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश की है। तृणमूल ने जहां अपने अल्पसंख्यक और दलित आधार को मजबूत रखा है, वहीं भाजपा ने भ्रष्टाचार और हिंदू अस्मिता के नाम पर उच्च जातियों और ओबीसी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया है।

टीएमसी ने अल्पसंख्यक और महिला कार्ड खेला

तृणमूल कांग्रेस ने अल्पसंख्यक और महिला कार्ड खेला है। ममता बनर्जी ने 291 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है और तीन सीटें सहयोगी दल को दी गई हैं। तृणमूल ने इस बार 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है।

तृणमूल की सूची में लगभग 15-18% उम्मीदवार सवर्ण मसलन ब्राह्मण, कायस्थ और कायस्थ से आते हैं। ममता खुद ब्राह्मण समुदाय से हैं और उन्होंने शहरी क्षेत्रों में कायस्थ चेहरों पर भरोसा जताया है। आरक्षित सीटों के अलावा भी तृणमूल ने 35 से अधिक एससी/एसटी चेहरों को मैदान में उतारा है।

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सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के नानूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक लाभ के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।