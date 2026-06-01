CM Suvendu Adhikari Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन के तीन सप्ताह बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार किया। सोमवार को आयोजित समारोह में 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आर. एन. रवि ने नबन्ना में आयोजित कार्यक्रम में सभी नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज शपथ 13 कैबिनेट, 19 राज्य और 3 स्वतंत्र प्रभार मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए।

कैबिनेट विस्तार के बाद पश्चिम बंगाल की मंत्री परिषद की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी समेत छह सदस्यीय मंत्रिमंडल ने 9 मई को शपथ ग्रहण किया था। अब 35 नए मंत्रियों के शामिल होने से सरकार को प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है।

किन-किन मंत्रियों ने ली शपथ

अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शरदवत मुखर्जी, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, शंकर घोष ने मंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान भाजपा विधायक दीपक बर्मन, मनोज उरांव और गौरी शंकर घोष, स्वपन दासगुप्ता और दुध कुमार मंडल ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

भाजपा नेतृत्व का कहना है कि विस्तारित मंत्रिमंडल में राज्य के विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। पहले चरण में शपथ लेने वाले मंत्रियों में महिलाओं, मतुआ, राजबंशी और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों को जगह दी गई थी। नए विस्तार के साथ अन्य समुदायों और क्षेत्रों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। औसग्राम की विधायक कलिता माजी जिन्होंने कभी घरेलू सहायिका (मेड) के रूप में काम किया था, उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है।

संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार किसी राज्य की मंत्री परिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सदस्य हैं जिसके आधार पर राज्य में अधिकतम 44 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मौजूदा विस्तार के बाद मंत्री परिषद की संख्या 41 हो गई है और सरकार के पास अभी भी तीन पद खाली हैं।

कैबिनेट विस्तार को भाजपा सरकार के प्रशासनिक एजेंडे को गति देने और विभिन्न विभागों में जिम्मेदारियों के बेहतर बंटवारे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे सरकार को चुनावी वादों और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

पश्चिम बंगाल कैबिनेट विस्तार 2026: मंत्रियों की पूरी सूची

कैबिनेट मंत्री (13)

दीपक बर्मन (फालाकाटा)

तपस रॉय (मानिकतला)

डॉ. शंकर घोष (सिलीगुड़ी)

मनोज कुमार उरांव (कुमारग्राम)

अर्जुन सिंह (नोआपाड़ा)

गौरी शंकर घोष (मुर्शिदाबाद)

स्वपन दासगुप्ता (रासबिहारी)

जगन्नाथ चटर्जी (सिउड़ी)

कल्याण चक्रवर्ती

अजय पोद्दार

शाश्वत मुखर्जी (बिधाननगर)

दूधकुमार मंडल (मयूरेश्वर)

अनुप कुमार दास

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) – 3

डॉ. इंद्रनील खान (बेहाला पश्चिम)

मालती रावा रॉय (तूफानगंज)

राजेश महतो

राज्य मंत्री (19)

ज्वेल मुर्मू

हरे कृष्ण बेरा

आनंदमय बर्मन (माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी)

अशोक डिंडा (मयना)

नदियार चंद बाउरी

विशाल लामा (कालचीनी)

शांतनु प्रमाणिक

मौमिता बिस्वास मिश्रा

उमेश रॉय (हावड़ा उत्तर)

पूर्णिमा चक्रवर्ती (श्यामपुकुर)

कौशिक चौधरी

भास्कर भट्टाचार्य

दिवाकर घरामी

अमिया किस्कू

कलिता माझी (औसग्राम)

गर्गी दास घोष (कांडी)

बिराज बिस्वास (करंदीघी)

दीपांकर जना

सुमना सरकार (बालागढ़)