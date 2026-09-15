West Bengal Bypoll: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने रेजीनगर से शाश्वर सरकार और नंदीग्राम से हसीरानी रथ को टिकट दिया है। हसीरानी रथ चंद्रनाथ रथ की मां है। उनकी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के ठीक दो दिन बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनी हसीरानी रथ ने मीडिया से बातचीत में कहा, “पार्टी ने मुझे नंदीग्राम उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनने का अवसर दिया है। पूरा संगठन हमारे साथ है और हम नंदीग्राम की जनता के समर्थन से आगे बढ़ेंगे।”

चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी

6 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के दो दिन बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के करीबी रहे चंद्रनाथ रथ की उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली और कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें सागर सोनकर और साहेब सोनकर का नाम शामिल था।

शाश्वर सरकार कौन हैं?

शाश्वर सरकार वर्तमान राज्य बीजेपी का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। वे मुर्शिदाबाद के संगठनात्मक जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में वे बीजेपी के राज्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस बार रेजिनगर की जनता उन्हें चुनेगी। उन्होंने कहा, “इस चुनाव में रेजिनगर के लोग स्वाभाविक रूप से विकास के लिए तैयार हैं। वे पुल और कॉलेज चाहते हैं। वे विकास चाहते हैं। रेजिनगर के लोग इसी दृढ़ संकल्प के साथ मतदान करेंगे। यहां के लोग राज्य और केंद्र सरकार के लिए वोट देंगे।”

उपचुनाव में टीएमसी के दोनों गुट आमने-सामने

उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुट भी आमने-सामने हैं। टीएमसी के बागी गुट ने मोहम्मद एतेशामुल हक को नंदीग्राम की सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं, सफीउज्जमां शेख को मुर्शिदाबाद की रेजीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने रविवार को नंदीग्राम से संचिता प्रधान डे को और रेजीनगर से पूर्व विधायक रबीउल आलम चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था।

उपचुनाव क्यों हो रहे हैं?

दरअसल, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। वहीं हुमायूं कबीर रेजिनगर और नवादा से एजेयूपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। दोनों ने दो-दो सीटें जीतीं। नियमों के अनुसार, उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना था। इसी नियम का पालन करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से और हुमायूं ने रेजिनगर से इस्तीफा दे दिया।

दोनों सीटों पर कब होंगे उपचुनाव?

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजिनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। दोनों सीटों पर छह अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं नौ अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 16 सितंबर तक नॉमिनेशन दाखिल कर सकेंगे। 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 19 सितंबर तक उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेंगे।

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पश्चिम बंगाल की राजनीति में टकराव अगर किसी एक चेहरे से पहचाना जाता है, तो वह शुभेंदु अधिकारी हैं। यह वह नेता नहीं हैं जो बयान देकर माहौल संभालते हैं, बल्कि वह हैं जो सीधे मैदान में उतरकर लड़ाई तय करते हैं। नंदीग्राम से निकली उनकी राजनीति ने सिर्फ जमीन का विवाद नहीं बदला, बल्कि सत्ता की दिशा भी मोड़ दी। और फिर वही शुभेंदु, जो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते थे, 2020 में पाला बदलकर उसी सत्ता के सबसे बड़े चुनौतीकर्ता बन गए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…