West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया। शुभेंदु अधिकारी सरकार में वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट भाषण के दौरान कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि एक लाख सरकारी रिक्तियां भरी जाएंंगी और इनमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा।

इसके अलावा उन्होंने शिक्षकों के 50,000 पद भरने और सिविक पुलिस, होम गार्ड व ग्रीन पुलिस की मासिक सैलरी में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी करने का भी ऐलान किया।

बजट मेंं आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन 5,000 रुपये जबकि मिड-डे मील रसोइयों का मासिक मानदेय 1,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई।इसी दौरान स्वपन दासगुप्ता ने बंगाल पुलिस में पुलिस में 20 हजार भर्तियां करने और सरकारी स्कूलों में पैरा-टीचर्स की सैलरी हर महीने 5,000 रुपये बढ़ाने का भी ऐलान किया।

आइए आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल बजट 2026 की बड़ी बातें:

विधायकों को विकास के लिए दिया जाने वाला फंड सालाना 70 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ किया गया।

पश्चिम बंगाल में सेवानिवृत्त पत्रकारों को पांच हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। जो भी पत्रकार राजनैतिक कारणों से जेल गया है, उसे हर महीने 10 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी।

शिक्षा संस्थानों, धार्मिक स्थलों और अस्पतालों के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। कोलकाता के लिए यह दायरा 500 मीटर है।

महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना ‘अन्नपूर्णा योजना’ के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

बंगाल के हर सब-डिविजन में महिला पुलिस स्टेशन होगा और हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।

बजट में यह भी ऐलान किया गया है कि शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और धार्मिक जगहों के एक किलोमीटर दायरे में शराब की दुकान नहीं होगी। कोलकाता शहर में यह दायरा पांच सौ मीटर होगा।

शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और धार्मिक जगहों के एक किलोमीटर दायरे में शराब की दुकान नहीं होगी। कोलकाता शहर में यह दायरा पांच सौ मीटर होगा।

पूर्वी मेदिनीपुर के दादानपात्रागढ़ में इंटीग्रेटेड डीप-सी पोर्ट बनाया जाएगा।

केंद्र की उड़ान योजना के तहत पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए एयरपोर्ट बनेंगे और कूचबिहार एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा।

कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार कल्याणी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1,000 एकड़ जमीन की पहचान करेगी।

सरकार ने चिंगरीघाटा-न्यू टाउन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 900 करोड़ रुपये और भागीरथी नदी पर नए पुल के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किए।

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बजट दस्तावेज को पढ़ते हुए, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने मौजूदा 18 प्रतिशत के अतिरिक्त 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की घोषणा की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।