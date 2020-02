पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने आज बजट पेश किया है। 2,55,677 करोड़ रुपए के बजट में ममता बनर्जी सरकार ने कई लोक-लुभावन घोषणाएं की हैं। जिनमें एससी समुदाय के बुजुर्गों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की योजना भी शामिल है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल बजट 2020-21 में राज्य सरकार ने नई योजना ‘बंधु प्रकल्प’ पेश की है। इस योजना के तहत बंगाल सरकार अनुसूचित जाति (SC) के 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी। हालांकि इसके लिए एक शर्त ये है कि पेंशन पाने वाले बुजुर्ग को किसी अन्य योजना के तहत पेंशन ना मिल रही हो।

इसके साथ ही ममता बनर्जी सरकार ने बजट में चाय के बागानों का कृषि आयकर अगले दो वित्तीय वर्ष के लिए माफ करने का भी ऐलान किया है।

दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली का तोहफाः दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल सरकार ने भी मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। अपने फैसले के तहत ममता बनर्जी सरकार लोगों को तीन महीने में 75 यूनिट बिजली की खपत करने वालों से बिल नहीं लेगी।

West Bengal govt in its budget has announced free electricity for those with a quarterly consumption of up to 75 units

