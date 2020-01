पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने मशहूर फिल्म ‘शोले’ का डायलॉग बोलकर ‘चमचों’ को चेताया है। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ‘जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तब वो अधिकारी जो चमचागिरी कर रहे हैं…भ्रष्टाचार कर रहे हैं…जो हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं उनकी सूची बन रही है और सूची बनने के बाद शोले का वो ही डायलॉग होगा कि अब तेरा क्या होगा…और इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं…आज यहां चेतावनी देने आया हूं….कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर आपने (सरकारी अधिकारियों) कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कोई चूड़ी नहीं पहन रखी है। हम शराफत से काम करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि हमें मर्यादा तोड़ना नही आता…हम मर्यादा भी तोड़ना जानते हैं।’

कैलाश विजयवर्गीय ने आगे यह भी कहा है कि ‘वो एसपी (पुरुलिया के एसपी) का क्या नाम है? मुर्गा? मुर्गा हो या कुछ भी, हम मुर्गा बना देंगे हमारी सरकार आई तो…हमने बहुत अधिकारियों की लिस्ट बनाई है…जिन्हें हम मुर्गा बनाने वाले हैं।’

कैलाश विजयवर्गीय का यह वीडियो न्यूज एजेंसी ANI ने शेयर किया है। सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ है। कई लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इस वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय के साथ कुछ पार्टी सपोटर्स भी खड़े नजर आ रहे हैं।

#WATCH Kailash Vijayvargiya,BJP Gen Secy in-charge of West Bengal: Aapne (Govt officials) agar karyakartaon ko pareshan kiya toh BJP ke karyakartaon aur netaon ne koi choodi nahi pehen rakhi hai.Hum sharafat se kaam karte hain iska matlab ye nahi ki humein maryada thorhna ni aata pic.twitter.com/9op4cQKP0y

#Breaking | BJP leader @KailashOnline sparks controversy by issuing an open threat to West Bengal police officers.

‘Will make cops ‘murga’ if we win Bengal’, says Kailash Vijayvargiya.

TIMES NOW’s Sreyashi with details. pic.twitter.com/QXeCbEAA3M

